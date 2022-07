Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022: Xác định 4 đội vào bán kết

U11 Sông Lam Nghệ An với bề dày thành tích, được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Thăng Long FC. Thực tế trận đấu cho thấy, các cầu thủ Nhi đồng đến từ xứ Nghệ đã có màn trình diễn áp đảo trước đối thủ nhì bảng C.

Sau hai hiệp tranh tài, U11 SLNA dễ dàng đánh bại đại diện của TP. Hồ Chí Minh với tỷ số cách biệt 8-2 để ghi tên mình vào vòng bán kết.

3/4 trận tứ kết diễn ra kịch tính

Ở cặp tứ kết thứ 2, Việt Hùng Thanh Hóa vs Navy Phú Nhuận Sài Gòn đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính. Tỷ số hòa 4-4 trong thời gian thi đấu chính buộc hai đội phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu cân não. Tại đây, Navy PNSG vượt qua đối thủ với tỷ số 5-4 để giành vé đi tiếp, các cầu thủ VHTH đành chấp nhận thất bại trong tiếc nuối.

Tương tự, cặp đấu giữa T&T VSH vs Gia Bảo Hải Dương cũng mang đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc. Hai đội liên tục “xé lưới” khung thành của nhau tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Nguyễn Tuấn Hưng trở thành người hùng của T&T VSH khi ghi bàn quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho đội bóng đến từ Hà Nội.

Cặp tứ kết 4 giữa Đắk Lăk vs Hải An Tây Ninh cũng được đánh giá cân bằng. Tuy nhiên, màn tỏa sáng rực rỡ của Trương Hữu Quang với 5 pha lập công mang về chiến thắng 64 cho đội bóng miền Tây và tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết.

Như vậy, 4 đội bóng xuất sắc góp mặt tại bán kết đó là U11 Sông Lam Nghệ An, U11 Navy Phú Nhuận Sài Gòn, U11 T&T VSH và U11 Hải An Tây Ninh. .

Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 29/7, SLNA gặp Navy Phú Nhuận Sài Gòn và T&T VSH đối đầu Hải An Tây Ninh tại Nhà thi đấu Khánh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.