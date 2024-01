Chiều nay (19/1), thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

4 đối tượng bị công an tạm giữ - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước đó vào chiều 18/1, Đội CSGT-TT Công an TP Thuận An đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường ĐT 743B (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì nhận được tin báo của người dân về việc một người bị đánh hội đồng, khống chế đưa lên xe ô tô biển số nước ngoài chạy về hướng TP.HCM.

Tổ tuần tra sau đó tiến hành truy đuổi, khi đến trước một công ty ở phường An Phú, TP Thuận An thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ gắn biển số nước ngoài như miêu tả của người dân.

Lúc này, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 5 thanh niên, trong đó có một người ngồi hàng ghế phía sau bị trói tay chân, miệng đang chảy máu.

Xe ô tô biển số nước ngoài chở thanh niên bị trói tay chân - Ảnh: T.T

Sự việc sau đó được thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An và Viện KSND cùng cấp để phối hợp xác minh, xử lý.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã đánh đập nạn nhân rồi khống chế, trói tay chân đưa lên xe ô tô.

Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan công an vẫn chưa có thông tin cụ thể.