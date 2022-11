Sức hút của 'One Piece Film: Red' càn quét 60 quốc gia, khiến fan Việt phát cuồng

Câu chuyện về băng Hải tặc không hề nhàm chán, lại vô cùng khó đoán

Không phải tự dưng mà One Piece được xem là một trong “Tam Đại” (Big 3) của mảng anime, phần lớn đến từ năng lực xây dựng thế giới trong phim vô cùng tài tình của tác giả Oda Eiichiro. Nội dung của One Piece theo chân cậu bé Luffy trong cuộc hành trình trở thành hải tặc vĩ đại nhất thế giới. Song, chuyến phiêu lưu này chưa từng dễ dàng đối với Luffy và cũng khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong 25 năm qua.

Thế giới One Piece có quá nhiều điều để trông chờ và khám phá, từ nguồn gốc “Trái ác quỷ” - thứ thức ăn trao cho người ăn sức mạnh bất kỳ, hay 100 năm lịch sử trống mang đến nhiều điều mới mẻ, gây sốc cho khán giả. Xuyên suốt 25 năm, Oda đã đưa độc giả của mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chưa một phút giây nào mà One Piece trở nên nhàm chán và rơi vào quên lãng. Thậm chí cho đến hiện tại, Oda cũng vừa xác nhận 25 năm qua chỉ như một “thước phim trailer” và giờ đây cuộc chiến của One Piece mới chính thức bắt đầu.

Những bài học sâu sắc chưa từng lỗi thời

One Piece được xem là một trong những bộ phim “dưỡng thành” của biết bao thế hệ khán giả Nhật và trên khắp thế giới. Băng Mũ Rơm đã dạy cho người xem nhiều bài học lý thú, đầu tiên là về quyết tâm theo đuổi ước mơ của Luffy hay cách mà cậu tôn trọng, chấp nhận từng thành viên một vào Băng Mũ Rơm. Những câu chuyện về tình bạn, tình thân, lòng trung thành và ý chí không bỏ cuộc được lồng ghép tự nhiên.

Năm 2008, DIMSDRIVE Research đã tổ chức cuộc khảo sát nhằm tìm ra Bộ truyện làm bạn khóc nhiều nhất và One Piece đã chiến thắng. One Piece là một trong số ít các thương hiệu anime/manga được yêu thích bởi cả nam lẫn nữ. Theo khảo sát tại nhiều sự kiện cosplay tại Nhật Bản, số lượng nữ giới “hóa trang” thành nhân vật One Piece chiếm % cao hơn bất cứ dự án nào khác.

Dàn nhân vật quen thuộc, đáng nhớ trong văn hóa đại chúng

Nhắc đến One Piece thì nhắc đến dàn nhân vật được xây dựng không thể xuất sắc hơn, mỗi người đều có một phong cách, cá tính riêng biệt không lẫn vào đâu được. Trong Băng Mũ Rơm, những cái tên như Luffy, Sanji, Zoro, Nami… đều đã quá quen thuộc, thậm chí với những người chưa từng xem qua One Piece. Hình ảnh cậu bé cao kều mặc áo đỏ, đội mũ rơm hay anh chàng lạnh lùng với con mắt trái bí ẩn, để tóc xanh lá chắc chắn không hề xa lạ với bất kỳ ai.

Ngoài ra, dàn nhân vật của One Piece còn được tác giả Oda xây dựng rất gần gũi, luôn có hai mặt đối lập vô cùng hài hước. Zoro trông ngầu thế nhưng lại… hay lạc đường, “Tân Vua Hải Tặc” Luffy lại tham ăn đến “cạn lời”. Chưa kể, phim còn có các nhân vật thú độc đáo như Chopper hay Quý ngài Cá sấu, tạo nên một bức tranh đa dạng và sinh động về thế giới hải tặc trên màn ảnh.

Ông hoàng của những kỷ lục

Nhắc đến One Piece thì phải nhắc đến “ông hoàng của những kỷ lục”. Với manga ra mắt từ năm 1997, One Piece đã thiết lập nhiều thành tích mà cho đến nay chưa ai vượt qua được. Tính đến tháng 8/2022, One Piece bán ra 516,5 triệu bản tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thương hiệu manga bán chạy nhất lịch sử và cũng là một trong những thương hiệu văn hóa đại chúng được săn đón nhất thế giới. Vào năm 2015 và 2022, One Piece còn lập kỷ lục Guinness cho Bộ truyện tranh có nhiều ấn bản được phát hành nhất của một tác giả đơn lẻ.

Phần phim mới nhất One Piece Film: Red hiện đang là phim điện ảnh anime có doanh thu toàn cầu cao nhất năm 2022, cũng là dự án duy nhất đang vượt ngưỡng 100 triệu USD, vượt qua Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween và Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng.