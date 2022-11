Phim hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh hết vé trong 1 phút

Bom tấn anime One Piece Film: Red không chỉ xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn cầu.

Khởi chiếu tại Nhật Bản vào tháng 7/2022, sau đó, bộ phim điện ảnh thứ 15 của thương hiệu One Piece tiếp tục công phá các phòng chiếu ở hàng loạt các quốc gia trên toàn thế giới. Phim lần lượt ra mắt tại Đài Loan - Hong Kong - Macau (Trung Quốc), Thái Lan, Pháp… vào tháng 8; tại Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ… vào tháng 9; ra mắt tại Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ… vào tháng 10 và chuẩn bị ra mắt khán giả tại Mỹ, Canada, Anh, Ireland, Úc, New Zealand, Việt Nam vào tháng 11. Dù ở bất cứ đâu, One Piece Film: Red đều nhận được sự đón nhận cuồng nhiệt của các fan.

Mới đây, bộ truyện tranh One Piece (Đảo hải tặc) của tác giả Oda Eiichiro người Nhật Bản, phát hành từ năm 1997 đã bán được 524,5 triệu bản tính đến ngày 5/11/2022, được xác nhận của Sách Kỷ lục Guinness là bộ truyện tranh bán chạy nhất mọi thời đại.

Phủ kín Quảng trường Thời Đại, New York

Ra rạp tại Bắc Mỹ vào 4/11, One Piece Film: Red đã sớm ghi dấu ấn khi bao phủ Quảng trường Thời Đại, New York với hàng loạt màn hình LED quảng cáo cực kỳ hoành tráng từ một tháng trước đó.

'One Piece Film: Red' đổ bộ Quảng trường Thời Đại, New York (Nguồn: Anime Corner)

Quảng trường Thời Đại (Time Square) là biểu tượng của New York, cũng là một trong những điểm đến thu hút nhất khi đến với thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Nơi đây được xem là “giao lộ của thế giới” với con số kỷ lục 460,000 người qua lại vào ngày cao điểm, là vị trí đắc địa được các thương hiệu hàng đầu thế giới khao khát. Điều này cho thấy lượng fan của One Piece tại Bắc Mỹ khủng khiếp thế nào. Nhà phát hành tại Mỹ cũng cực kỳ chịu chi với độ “hoành tráng” tương ứng, đồng thời ghi dấu và tạo ra sức lan tỏa tới các fan khắp thế giới.

Cơn sốt phòng vé khắp toàn cầu

Theo thống kê ngày 16/10, chỉ tính riêng doanh thu của 8 thị trường Pháp, Đức, Hà Lan, Romania, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan và Ấn Độ, One Piece Film: Red đã thu về hơn 144.7 triệu USD, lọt vào top 13 các bộ phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất toàn thế giới.

Sự kiện công chiếu diễn ra tại rạp chiếu phim lớn nhất nước Pháp - Le Grand Rex, Paris đã thu hút hơn 2.700 khán giả tham gia. Vào ngày khởi chiếu tại Pháp, phim đã có hơn 119.300 lượt vé bán ra; và trở thành anime có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay tại Pháp.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), trong 3 ngày cuối tuần khởi chiếu, phim thu về 57,8 triệu Tân Đài tệ (tương đương khoảng 44,8 tỷ đồng), chiếm ngôi vương anime có doanh thu khởi chiếu cao nhất 2022 tại xứ Đài.

Tại Thái Lan, chỉ sau 1 tuần, bộ phim điện ảnh thứ 15 của thương hiệu One Piece cũng xác lập kỷ lục phim anime cán mốc 100 triệu Baht (tương đương khoảng 65,8 tỷ đồng) nhanh nhất lịch sử phòng vé Thái Lan.

Kỳ vọng tại thị trường Việt Nam

Đầu tháng 8/2022, khi đơn vị phát hành của One Piece Film: Red tại Việt Nam đưa ra thông tin chính thức và công bố teaser poster với dòng chữ “Coming Soon” (sắp khởi chiếu), ngay lập tức từ khóa “One Piece” bùng nổ trên các mạng xã hội Việt. Theo thống kê của bên thứ ba, tên bộ phim đã đạt hơn 76,5 nghìn lượt truy cập và trở thành một trong những từ khóa trending (thu hút sự chú ý) nhất trong tuần.

One Piece Film: Red khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 25/11 với các định dạng 2D, IMAX 2D, 4DX.. Suất chiếu đặc biệt nguyên ngày 18, 19 và 20/11/2022.