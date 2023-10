Theo ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group), drone của MiSmart vận hành ổn định, chi phí thấp, hiệu suất gấp hàng chục lần so với các biện pháp phun thuốc thủ công. “Đây là giải pháp hiện đại có thể ứng dụng rộng rãi. Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 2.800 ha đất trồng lúa, trong đó có đến 90% diện tích có thể triển khai dịch vụ này”, ông Hiếu cho biết. Drone của MiSmart vận hành ổn định, chi phí thấp, hiệu suất gấp hàng chục lần so với các biện pháp phun thuốc thủ công. Chia sẻ trải nghiệm sử dụng drone, anh Châu An, phi công điều khiển drone của Công ty Toàn Thắng, cho rằng thao tác trên bộ điều khiển thiết bị bay do MiSmart cung cấp khá đơn giản, giao diện dễ sử dụng do phần mềm viết bằng tiếng Việt, bên cạnh đó quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa drone rất khoa học và dễ hiểu. Đây là ưu điểm nổi trội mà những sản phẩm cùng loại của nước ngoài trên thị trường không có.