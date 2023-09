Báo cáo Rủi ro toàn cầu năm 2020 của Diễn đàn Kinh tế thế giới đã lần đầu tiên liệt kê tấn công mạng vào top 5 các rủi ro toàn cầu, bên cạnh thiên tai và biến đổi khí hậu. Rủi ro từ tấn công mạng tiếp tục tăng lên nhanh chóng trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025.

Cũng theo báo cáo rủi ro toàn cầu, các vụ tấn công mạng sẽ khiến các công ty trên toàn thế giới thiệt hại ước tính lên tới hơn 10 nghìn tỷ USD hằng năm vào năm 2025, tăng hơn 3 lần so với thời điểm năm 2015. Những thống kê này cho thấy, việc bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Khảo sát của Cybersecurity Insiders và Fortinet chỉ ra rằng: 95% đại diện tổ chức được hỏi bày tỏ lo ngại về tình trạng bảo mật của họ trong môi trường đám mây công cộng. (Ảnh Fortinet cung cấp).

“Báo cáo về bảo mật đám mây 2023” được thực hiện sau một cuộc khảo sát của Cybersecurity Insiders và Fortinet gần đây cũng cho thấy, bảo mật đám mây tiếp tục là một vấn đề quan trọng với các tổ chức khi có tới 95% đại diện tổ chức được hỏi bày tỏ lo ngại về tình trạng bảo mật của họ trong môi trường đám mây công cộng.

Trong khi đó, các đơn vị, doanh nghiệp trên thế giới cũng như tại Việt Nam đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực CNTT, an toàn thông tin, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Trước mối đe dọa ngày một tinh vi và phức tạp từ các cuộc tấn công mạng cùng tình trạng thiếu hụt nhân lực an toàn thông tin của nhiều đơn vị tại Việt Nam, hãng bảo mật Fortinet và Viettel IDC mới đây đã ký kết hợp tác, với mục tiêu bổ sung vào hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ của Viettel IDC một giải pháp tối ưu hơn nữa về bảo mật đám mây dành cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo đó, Fortinet và Viettel IDC sẽ hợp tác cung cấp giải pháp Cloud Firewall, một hình thức bảo vệ mạng dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Cloud Firewall không chỉ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài vào hệ thống mạng, mà còn hỗ trợ kiểm soát, quản lý lưu lượng mạng.

Được phát triển bởi đội ngũ các chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng, Viettel Cloud Firewall không chỉ phát hiện và đối phó với các mối đe dọa mạng thông thường mà còn giúp phòng thủ vững chắc trước những cuộc tấn công tiềm ẩn như tấn công từ chối dịch vụ phân tán - DDoS hay ngăn chặn sự gián đoạn không mong muốn.

Ngoài ra, Viettel Cloud Firewall giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn hệ thống mạng của mình. Các quy tắc truy cập có thể được tùy chỉnh dựa trên nhiều yếu tố, từ đó đảm bảo rằng chỉ những ai thực sự cần mới có thể truy cập vào hệ thống.

Fortinet và Viettel IDC cùng kỳ vọng hợp tác lần này sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. (Ảnh minh họa: T.Trang).

Trao đổi với VietNamNet về việc giải pháp hợp tác sẽ hỗ trợ thế nào cho các đơn vị thiếu nhân lực an toàn thông tin, đại diện Fortinet cho hay: "Giải pháp hợp tác này không những giải quyết được vấn đề bảo vệ an ninh, an toàn thông tin mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp; mà còn đóng góp như một phần của hệ sinh thái với bộ máy nhân sự có trình độ chuyên môn cao, quản trị vận hành giám sát, xử lý lỗ hổng an toàn thông tin khi các đơn vị có nhu cầu".

Đại diện đơn vị phát triển cũng cho biết thêm, Viettel Cloud Firewall - dịch vụ tường lửa thế hệ mới, là một trong hơn 50 dịch vụ thuộc hệ sinh thái của Viettel IDC, cho phép khách hàng triển khai các chính sách bảo mật theo nhu cầu, bảo mật dữ liệu của khách hàng trong môi trường điện toán đám mây với các tính năng vượt trội và ngăn chặn các nguy cơ ở cả lớp ứng dụng.

“Việc hợp tác với Fortinet là một bước đệm giúp Viettel IDC mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn về bảo mật mạng thông tin và dữ liệu. Sử dụng giải pháp an ninh mạng như Viettel Cloud Firewall không chỉ đơn thuần là việc đầu tư vào hoạt động bảo mật mạng, mà còn là việc bảo vệ toàn diện cho hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục”, Phó Giám đốc Viettel IDC Lê Xuân Quế chia sẻ.

Viettel IDC hiện cung cấp hệ sinh thái gồm hơn 50 sản phẩm, dịch vụ, phục vụ gần 20.000 khách hàng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Viettel IDC cũng là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới như: AWS, Akamai, Microsoft, VMWare, Veeam, FireMon…

Việc hợp tác với Fortinet được nhận định là một bước đi quan trọng thể hiện chiến lược của Viettel IDC trong việc đẩy mạnh hợp tác, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang đến những dịch vụ tối ưu dành cho khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng.