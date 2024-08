Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa XI, khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao được đánh giá là điểm nghẽn lớn nhất.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội cho thấy, qua rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí (Quảng Thọ), 1 xã đạt 17/19 tiêu chí (Quảng Phú), 1 xã đạt 14/19 tiêu chí, 2 xã đạt 13/19 tiêu chí, 2 xã đạt 12/19 tiêu chí, 3 xã đạt 11/19 tiêu chí.

Hầu hết các tiêu chí chưa đạt đều cần thêm nguồn lực để đầu tư với nguồn kinh phí khá lớn, nhất là về giao thông, giáo dục. Trong khi nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện và xã không đạt kế hoạch đề ra do nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất rất thấp… Do vậy, việc đạt được chỉ tiêu 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024 là rất khó khăn.

Nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao là điểm nghẽn lớn nhất.

Vì vậy, đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt UBND các xã và các ngành chức năng trong tham mưu các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nâng cao hơn nữa các tiêu chí đạt thấp, nhất là việc tranh thủ các nguồn vốn sự nghiệp của cấp trên để triển khai thực hiện các dự án cần nguồn lực lớn; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò, trách nhiệm của mỗi một người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền đã bàn và thông qua 7 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội.

Cần thực hiện tốt các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025, mô hình du lịch nông thôn gắng với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thành, xã Quảng Lợi, mô hình thí điểm thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Xây dựng vùng nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.