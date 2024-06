Được khởi xướng từ năm 2009, giải thưởng SME100 châu Á thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tại khu vực tham dự hàng năm. Những năm qua, chương trình đã tổ chức nhiều sự kiện và chuyến đi tìm hiểu thị trường, kết nối doanh nghiệp các nước, mang đến những cơ hội kinh doanh mới cho hàng trăm doanh nghiệp tại khu vực.

Năm nay, với chủ đề “Rise and Roar Above the Best - Bứt phá và chinh phục đỉnh cao” Tạp chí SME châu Á mong muốn tiếp tục đồng hành, ghi nhận và kết nối những doanh nghiệp đang không ngừng tỏa sáng, không ngừng đổi mới, sáng tạo với thành tích ấn tượng và tiềm năng phát triển bứt phá tại Việt Nam và trong khu vực châu Á.

Các doanh nghiệp thắng giải SME100 châu Á tham gia trao đổi kinh doanh tại Jakarta, Indonesia năm 2023. Ảnh: Ban tổ chức SME100 châu Á (Crop trần)

Năm 2024, chương trình tiếp tục mở đăng ký cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Với mục tiêu đánh giá, vinh danh những thành tựu xuất sắc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và kết nối những doanh nghiệp này để mang đến những cơ hội phát triển trên khắp khu vực châu Á, chương trình chính thức khởi động đăng ký đánh giá nhận Giải thưởng SME100 châu Á 2024 tại thị trường Việt Nam từ ngày 17/6/2024.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhận giải thưởng SME100 châu Á 2023. Ảnh: Ban tổ chức SME100 châu Á

Dưới đây là những mốc thời gian quan trọng của chương trình giải thưởng năm 2024:

Đăng ký: Từ 17/6/2024 đến hết ngày 30/08/2024.

Phỏng vấn trực tuyến giữa đại diện Tạp chí SME châu Á và lãnh đạo doanh nghiệp: tháng 8 - 9/2024.

Thông báo kết quả: tháng 9 - 10/2024.

Lễ trao giải: dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào tháng 10/2024.

Tham gia giải thưởng SME100 châu Á, các các doanh nghiệp sẽ có cơ hội nâng cao nhận diện thương hiệu vươn tầm quốc tế; khẳng định năng lực vượt trội; mở rộng thị trường, khách hàng, đối tác ra khu vực, xây dựng mạng lưới nhà đầu tư; cũng như đặt dấu ấn trên bản đồ kinh doanh của thị trường châu Á.

Để cập nhật thông tin chi tiết về giải thưởng SME100 Châu Á, vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0976 487 987

Email: sme100@snowball.asia

Bích Đào