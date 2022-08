Giám đốc bệnh viện tới xin lỗi gia đình nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận

Ngày 5/8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận dẫn đầu đoàn lãnh đạo các khoa của đơn vị đến gặp gia đình em Hồ Hoàng Anh, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Tại đây, đoàn thắp nén nhang trước di ảnh người đã mất, chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình. Cùng với đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, ông Thái Phương Phiên thừa nhận, trong quá trình làm xét nghiệm nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh, bệnh viện đã có sai sót, thực hiện không đúng và không đầy đủ, thiếu bước kiểm chứng song vẫn ký trả kết quả, dẫn đến kết quả "không đủ độ tin cậy".

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình vì sai sót đã ảnh hưởng uy tín, danh dự của cháu, gây thêm nỗi đau xót", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận nói.

Ông cũng cho biết, Hội đồng kỷ luật bệnh viện sẽ xem xét, xử lý những người liên quan, đồng thời sẽ có quyết định hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh.

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận (mặc áo sơ mi bên trái) trò chuyện gia đình nữ sinh. Ảnh: Phan Đăng.

Đáp lời, ông Hồ Hoàng Hùng, cha ruột nữ sinh, nói sự việc xảy ra đối với con gái ông là mất mát, đau thương quá lớn. Con gái ông là học sinh giỏi của trường chuyên, nhưng kết quả kiểm tra nồng độ cồn của con gái do bệnh viện thực hiện là 0,79g/100 ml máu, đã ảnh hưởng tới cháu, cũng như gia đình.

“Thế nhưng, sự việc cũng đã qua, bệnh viện đã thừa nhận sai sót, xin lỗi nên gia đình cũng đồng cảm, chấp nhận lời xin lỗi”, ông Hùng nói.

Tuy nhiên, ông Hùng bày tỏ phía bệnh viện cần có trách nhiệm trong sự việc liên quan đến con gái của mình, nhất là phải thông báo chính thức bằng văn bản cho gia đình và truyền thông khi có quyết định hủy kết quả xét nghiệm đo nồng độ cồn như đã công bố. Điều này nhằm minh oan cho con gái ông, cũng như phần nào làm sáng tỏ sự việc.

Ngoài ra, ông Hồ Hoàng Hùng thông tin, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủ Phòng không – Không quân và Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã liên hệ với gia đình để làm việc về tai nạn giao thông đối với con gái mình. Tuy nhiên, các cơ quan trên chưa thông báo về kết quả điều tra.

Ông Hồ Hoàng Hùng tại họp báo công khai thông tin về tai nạn khiến con gái tử vong, hôm 2/8. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trước đó, sáng 28/6 sau khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hoàng Anh chạy xe trên đường 16 Tháng 4, bị ôtô 7 chỗ do ông Hoàng Văn Minh (36 tuổi, cán bộ Trung đoàn Không quân 937 đóng tại Phan Rang) cầm lái, đi cùng chiều, chuyển làn đường va vào xe máy. Tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Liên quan sự việc trên, trong cuộc họp báo ba hôm trước, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết, do ông Minh là quân nhân, đơn vị thông báo cho cơ quan điều tra quân đội. Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã đề nghị Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm hỗ trợ điều tra, trong đó dựng lại hiện trường.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường tai nạn giao thông. Ảnh: Hải An.

Theo Thượng tá Sơn, tài xế thừa nhận lúc lái xe có sử dụng điện thoại qua kết nối Bluetooth. Sau tai nạn, ông đã rút điện thoại cầm theo. Điều này trùng khớp hình ảnh camera an ninh ghi lại.

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định tài xế "chuyển hướng không an toàn". Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án.

"Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 về quan điểm này", Thượng tá Sơn nói.