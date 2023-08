Chiều 11/8, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có buổi đối thoại với 200 doanh nghiệp về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, PCCC trên địa bàn.

Ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái bức xúc về tình trạng tín dụng đen "uy hiếp" doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi gặp, ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái bức xúc về tình trạng lãnh đạo công ty bị nhiều người lạ nhắn tin, gọi điện khủng bố gây áp lực vì khoản vay nặng lãi của công nhân.

Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh cá nhân kèm từ ngữ nặng nề “uy hiếp” gửi tới lãnh đạo doanh nghiệp. Chỉ khi công ty làm việc với công an thì tình trạng này chấm dứt.

“Bây giờ họ chuyển hình thức gửi email, rất chính thức, đàng hoàng. Mỗi ngày họ gửi rất nhiều, liên tục làm cho lãnh đạo công ty bị phân tâm trong công việc”, ông Thanh nói.

Đại diện một doanh nghiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Trong buổi đối thoại, đa số các doanh nghiệp đều “than” khó khăn về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC); đồng thời đề xuất công an tỉnh sớm có hướng dẫn điều chỉnh các quy định bất cập.

Ông Võ Quang Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai cho rằng, cần có hướng dẫn cụ thể về các quy định PCCC; tổ chức tập huấn, đồng thời lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ghi nhận hết các ý kiến của doanh nghiệp. Về trường hợp bị tín dụng đen đòi nợ, theo ông Quang, tình trạng vay tín dụng đen trong công nhân không chỉ diễn ra tại Đồng Nai mà còn trên cả nước. Qua thống kê, 60% người dân có nhu cầu không chính đáng khi vay tín dụng đen. Khi người dân đã 'dính bẫy', các đối tượng sẽ đòi nợ “khủng bố” người vay, lãnh đạo cơ quan, người thân trong gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Anh

“Đề nghị tập đoàn Phong Thái gửi thông tin, hình ảnh vụ việc cho công an. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định”, Thiếu tướng Quang nói.

Thiếu tướng Quang cũng đề nghị các chủ doanh nghiệp cần có các biện pháp cảnh giác, bảo vệ để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường quan tâm đến đời sống vật chất người lao động, giảm phát sinh có thể xảy ra.

Đối với công an các địa phương, công an đồn Khu công nghiệp triển khai đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo môi trường an toàn, phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi nhất.

“Chúng tôi sẽ cung cấp công khai số điện thoại đường dây nóng, zalo công an huyện, thành phố để doanh nghiệp phản ánh thông tin kịp thời nhất”, Thiếu tướng Quang nhấn mạnh.