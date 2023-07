Chiều ngày 4/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Cửu Lộc - Phó Trưởng Công an xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Cửu Lộc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao đổi thông tin với thân nhân Đại úy Nguyễn Cửu Lộc; ân cần thăm hỏi, động viên, mong muốn Phó trưởng Công an xã Thụy Hương nhanh chóng bình phục, sớm trở lại đơn vị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Trung tướng chỉ đạo các phòng chức năng Công an TP phối hợp với Công an Huyện Chương Mỹ thực hiện tốt các chế độ, chính sách của lực lượng CAND đối với Đại úy Nguyễn Cửu Lộc.

Đại diện gia đình Đại úy Nguyễn Cửu Lộc xúc động bày tỏ, trong những ngày qua, gia đình đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, thăm hỏi động viên từ các đồng đội và phòng chức năng Công an TP. Đây là động lực lớn để gia đình và cá nhân Đại úy Nguyễn Cửu Lộc vững tâm, tập trung điều trị, bình phục sức khỏe, sớm trở lại đơn vị làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 21/6, Ban chỉ huy Công an xã Thụy Hương thống nhất phân công Đại úy Nguyễn Cửu Lộc về làm việc với cán bộ cơ sở của thôn Chúc Đồng 1 để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác thu thập dữ liệu cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt định danh điện tử.

Trên đường từ trụ sở Công an xã Thụy Hương đến thôn Chúc Đồng 1, tới khu vực đường Máng Bảy thuộc địa phận thôn Chúc Đồng 2, bất ngờ xe máy của Đại úy Nguyễn Cửu Lộc xảy ra va chạm với xe máy của anh P.V.Q (SN 2001), trú tại xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, điều khiển đi theo hướng ngược chiều.

Hậu quả, Đại úy Nguyễn Cửu Lộc bị thương tích nặng ở vùng đầu, mặt. Sau khi sơ cứu, Đại úy Nguyễn Cửu Lộc đã được người dân và đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, và hiện đang điều trị, theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Anh P.V.Q cũng bị chấn thương nặng qua xét nghiệm sơ bộ có nồng độ cồn trong máu. Nguyên nhân ban đầu xác định anh Q. điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đúng phần đường. Công an Huyện Chương Mỹ đã lập hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.