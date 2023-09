Đạt giải Nhất quốc gia môn Địa Lý, em Nguyễn Khánh Linh (lớp 12A3, Trường THPT Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) ước mơ trở thành chiến sĩ trong lực lượng CAND.

Linh đã đăng ký dự tuyển phương thức 1 vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân song không trúng tuyển do ngôi trường này chỉ tuyển 1 chỉ tiêu nữ xét tuyển theo phương thức 1 khu vực phía Bắc. Mới đây, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã đề xuất Bộ Công an bổ sung chỉ tiêu để Linh được vào học tại ngôi trường mà em mơ ước.

Linh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi thiếu đi hơi ấm của bố, người mẹ lại không được nhanh nhẹn, minh mẫn như bao người khác. Nhưng nữ sinh luôn nỗ lực vươn lên để trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô.

Nhiều năm học qua, Khánh Linh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể như giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý năm lớp 11, lớp 12. Vừa qua, em xuất sắc khi đạt giải Nhất quốc gia ở bộ môn này.

Nữ sinh Nguyễn Khánh Linh. Ảnh: Văn Chung

Ngay từ nhỏ, Linh đã khao khát trở thành chiến sĩ CAND. Nữ sinh cho biết, ngày biết "trượt" vào ngành Công an, em rất buồn và thất vọng.

"Cách đây vài ngày, em nhận được thông báo đã đỗ vào Học viện Chính trị Công an Nhân nhân như nguyện vọng ban đầu. Ban đầu em cứ ngỡ không còn chút hy vọng nào, đang chuẩn bị xin nhập học vào ngành Sư phạm thì nhận được kết quả trúng tuyển. Em rất bất ngờ, hạnh phúc", Linh chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết do chỉ tiêu tuyển nữ vào học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân rất ít, với số lượng là 1 người nên nữ sinh Khánh Linh đã không trúng tuyển. Nắm được hoàn cảnh gia đình Linh, phía công an tỉnh đã có đề xuất và đã được Bộ công an đồng ý.

"Linh là nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sinh ra ở huyện miền núi Vũ Quang, không có bố, mẹ lại không được minh mẫn song em luôn nỗ lực vươn lên. Nữ sinh có nguyện vọng, tha thiết được vào trường học nên tôi đã đề xuất tới Bộ Công an. Đây là một tình huống từ trước đến giờ chưa bao giờ có ở Hà Tĩnh", Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Nữ sinh và mẹ bên bằng khen kỳ thi HSG quốc gia. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Giám đốc Công an Hà Tĩnh chia sẻ thêm: "Tôi đã đề xuất Bộ linh động, bổ sung 1 chỉ tiêu đặc biệt cho Hà Tĩnh bởi tỉnh cũng là mảnh đất hiếu học. Mong rằng khi đạt được nguyện vọng, Linh sẽ cố gắng học tập thật tốt".

Nhắc đến Nguyễn Khánh Linh, cô Nguyễn Thị Nga (giáo viên chủ nhiệm) luôn tự hào về người học trò giàu nghị lực này.

"Linh sinh ra thiếu bàn tay che chở của cha. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Đến năm lớp 9, Linh có thêm người cha dượng. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mẹ và cha dượng hết sức yêu thương, động viên em ăn học. Linh là học sinh giỏi toàn diện, rất thông minh, giàu nghị lực và hòa đồng.

Khi Linh đạt được kết quả cao ai cũng mừng, đó là hành trang để em vững vàng hơn cho chặng đường sắp tới", cô Nga nói.