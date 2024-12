Trong phiên họp thứ 28 HĐND tỉnh Hải Dương diễn ra hôm nay (10/12), Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND về nhiều nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Đại tá Bùi Quang Bình đã tập trung làm rõ những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh trong việc kéo giảm tội phạm và phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2024, Hải Dương giảm 136 vụ án (giảm khoảng 25% so với năm ngoái).

"Điều này có nghĩa ít nhất 136 người dân sẽ không phải đi tù. 136 người dân vô tội khác sẽ không bị xâm hại, được yên tâm sống trong môi trường an ninh, ổn định. Qua đó, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận trong dư luận xã hội và cộng đồng doanh nghiệp", ông Bình khẳng định.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Đại tá Bùi Quang Bình phát biểu. Ảnh: Báo Hải Dương

Công an Hải Dương cũng làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và cải cách hành chính, đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò đi đầu trong thực hiện đề án 06, tạo bước chuyển biến rõ rệt, tạo sự đột phá trong chuyển đổi số, xã hội số và công dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo ông Bình, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy và tội phạm liên quan đến người chưa thành niên. Công tác phòng cháy, chữa cháy tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương bày tỏ lo ngại trước mức độ tinh vi ngày càng cao của tội phạm công nghệ trên không gian mạng.

"Loại tội phạm này có 3 đặc điểm khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn: Không biên giới, tính ẩn danh cao và thủ đoạn công nghệ tinh vi. Thời gian qua, loại hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Điển hình là hành vi sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Telegram... đăng tải hình ảnh nhạy cảm để dụ dỗ người dùng, sau đó ghi lại hình ảnh, video để tống tiền. Hay các đối tượng giả danh cán bộ công an, cán bộ nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ, công nhân, người mua bán hàng online, thậm chí cả cán bộ, công chức nhà nước...", ông Bình cho biết.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 42 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng (tăng 3 vụ, thiệt hại tăng hơn 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023).