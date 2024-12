Bạn muốn hẹn hò tập 1063:

Anh Nguyễn Thanh Mau (39 tuổi) đến từ Long Xuyên (An Giang) - giám đốc công ty may mặc - là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có cách nói chuyện hài hước. Ngay từ khi xuất hiện, anh đã thu hút sự chú ý của khán giả và MC bởi cách giới thiệu khá nhanh của mình.

Anh Mau cho biết mình là người có thể chăm lo cho gia đình, biết chăm sóc người khác, thích kinh doanh.

Đàng gái được mai mối với anh trong tập 1063 Bạn muốn hẹn hò là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (37 tuổi) - kế toán tại Bình Dương. Chị Hà là người thẳng thắn, mạnh mẽ, biết quan tâm, chịu được áp lực công việc cao, nấu ăn giỏi. Chị Hà ly hôn 3 năm trước sau 10 năm kết hôn. Hiện chị làm mẹ đơn thân, có một cô con gái.

Đàng trai có cách nói chuyện hài hước. Ảnh chụp màn hình chương trình

Về phần mình, anh Mau cũng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng đã chia tay. Anh hiện làm bố đơn thân, có con 11 tuổi. Anh cho biết lý do chia tay vợ cũ là bởi mối quan hệ giữa chồng, vợ và mẹ chồng không hòa hợp.

Anh hy vọng tìm được người bạn gái dịu dàng, ăn nói dễ nghe, biết chăm sóc gia đình, không hỗn hào.

Chị Hà chia sẻ, bản thân mình khá điềm đạm, không hỗn hào dù có tranh cãi lớn. Chị mong trong cuộc sống, khi có mâu thuẫn, hai người phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng để thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Người thân đi cùng cặp đôi mong muốn cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khi cánh cửa tình yêu mở, anh Mau có màn tặng quà khiến MC và khán giả cười thích thú.

Anh tặng 2 MC và đàng gái sản phẩm áo phông do công ty mình may. Anh còn đích thân ướm thử áo cho đàng gái, thậm chí còn in cả số điện thoại lên áo với hy vọng "nếu nhớ anh, em có thể gọi cho anh".

Chị Hà hiện là mẹ đơn thân. Ảnh chụp màn hình chương trình

Đối diện với đàng gái, anh Mau nhận xét chị Hà là người xinh xắn, nói chuyện vui vẻ, có duyên. Đàng gái cũng dành lời khen ngợi cho anh Mau. "Em thích cách nói chuyện của anh. Anh khá hài hước và có thể ở bên anh, không khí gia đình sẽ rộn ràng hơn", chị Hà chia sẻ.

Khi chị Hà ngỏ ý muốn quản lý tài chính của chồng trong tương lai, anh Mau lập tức đồng ý. Anh khẳng định "cái gì của chồng cũng sẽ là của vợ".

Hiện cả hai có con riêng, cùng nuôi con nên anh Mau bày tỏ chuyện có con trong tương lai không phải chuyện quá quan trọng. Nếu chị Hà thích sinh con, anh cũng theo ý và ngược lại. Hai người có thể chuyên tâm chăm sóc cho hai con riêng nếu đều không muốn sinh con.

Cả hai ăn ý khi nói chuyện tương lai. Ảnh chụp màn hình chương trình

Sau màn nói chuyện ăn ý, anh Mau khẳng định chị Hà đáp ứng được 70% tiêu chí tìm vợ của mình. MC Ngọc Lan mời cặp đôi ngồi và ghế nóng. Và sau 3 tiếng đếm cả hai bấm nút hẹn hò, bắt đầu chuyện tình cảm mới.

Khán phòng vỗ tay reo hò thay lời chúc mừng cho cặp đôi.