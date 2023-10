Đất rừng phương Nam ra rạp từ ngày 13/10 và vẫn là chủ đề nóng trên truyền thông lẫn mạng xã hội ở nhiều khía cạnh. Sáng 19/10, mạng xã hội xôn xao thông tin Đất rừng phương Nam là tác phẩm được Nhà nước đặt hàng dù trước đó bộ phim thông báo là sản phẩm của các công ty tư nhân.

Ngày 12/10/2022, trong công văn Công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film) gửi tới UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp để xin phép ghi hình Đất rừng phương Nam có ghi: "Căn cứ công văn số 18676/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương Nam theo kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng".

Một cảnh trong phim.

Trưa 19/10, Cục trưởng Cục Điện ảnh đã khẳng định với VietNamNet rằng Đất rừng phương Nam không phải phim Nhà nước đặt hàng. Bộ VHTTDL cũng thông tin rõ rằng ngày dù phim đã được phê duyệt kịch bản và đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện do Nhà nước đặt hàng năm 2022 nhưng vì một số lý do đã không nằm trong danh sách các tác phẩm sử dụng kinh phí Nhà nước đặt hàng. Do vậy HK Film đã tự thực hiện sản xuất Đất rừng phương Nam từ nguồn kinh phí của tư nhân.

Trước ồn ào quanh bộ phim, VietNamNet đã liên hệ với nhà quay phim Nguyễn Trinh Hoan - Giám đốc HK Film và là Giám đốc sáng tạo của Đất rừng phương Nam. Ông Trinh Hoan khẳng định trong công văn đã ghi rõ đây là phim xã hội hoá chứ không nhập nhằng để có thêm nhiều quyền lợi.

Phim được duyệt kịch bản và không được duyệt rót kinh phí sản xuất từ ngân sách Nhà nước, vậy tại sao công văn HK Film gửi UBND tỉnh Cao Lãnh Đồng Tháp tháng 10 năm ngoái lại nhắc tới cụm từ "Nhà nước đặt hàng"?

Nhà làm phim Trinh Hoan.

Trước câu hỏi này của VietNamNet, ông Trinh Hoan nói: "Trong Điều 1 quyết định của Bộ VHTTDL có nhắc tới điểm quan trọng là phê duyệt kịch bản Đất rừng phương Nam. Do vậy tôi có nhắc đến điểm này trong các công văn gửi các địa phương để họ yên tâm rằng phim đã được Nhà nước duyệt về mặt kịch bản. Với kịch bản đã được duyệt thì sẽ dễ dàng trong việc cấp phép cho phim. Đây hoàn toàn là mặt thủ tục".

Dù đã được Bộ Văn hoá duyệt kịch bản và đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện điện ảnh do Nhà nước đặt hàng năm 2022 nhưng cuối cùng 'Đất rừng phương Nam' lại không được phê duyệt kinh phí, anh có tiếc về điều này? Ông Trinh Hoan trả lời: "Tôi biết khi làm dự toán phim trình lên sẽ cao hơn mức đầu tư của Nhà nước. Sau khi tìm hiểu tôi biết sẽ rất khó để được duyệt mức cao như vậy nên quyết định sản xuất phim theo hình thức xã hội hoá".

Khi được hỏi các ý kiến tiêu cực về Đất rừng phương Nam có ảnh hưởng tới các nhà sản xuất khác trong kế hoạch làm phần tiếp theo? nhà quay phim Trinh Hoan cho biết anh từng nghĩ nếu có các ý kiến về bộ phim sẽ không sao nhưng sau đó thấy mọi người đã quan tâm quá mức cần thiết.

"Điều này sẽ rất khó cho các bộ phim liên quan tới đề tài mang tính lịch sử trong đó. Do vậy chúng tôi cũng phải cân nhắc có làm tiếp phần 2 hay không. Với cách mọi người đang đặt vấn đề với một bộ phim truyện như vậy sẽ rất khó để nghệ sĩ sáng tạo được. Hiện giờ chúng tôi đang đau đầu giải quyết các vấn đề gặp phải bởi khi bắt đầu sáng tạo phải nghĩ tới việc làm sao thoả mãn được đám đông đưa ra những yêu cầu rất vô lý. Tuy nhiên tôi cũng rất cảm ơn những khán giả đã ủng hộ bộ phim và đưa ra những góp ý chân thành".

Nhà làm phim Trinh Hoan cho hay dù đã lên kế hoạch sản xuất phần tiếp theo nhưng ngay cả khi phim đạt doanh thu cao thì vẫn chưa có gì chắc chắn về Đất rừng phương Nam phần 2 cho đến khi có được kịch bản tốt nhất.