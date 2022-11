Giàn phao nổi chiếm mặt biển ở vịnh Nha Trang bị tháo dỡ

Công an TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm và điều động, bổ nhiệm với 4 lãnh đạo cấp Phòng, Công an cấp quận, huyện.