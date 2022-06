Giang hồ Hải Phòng nổ 4 phát súng, giải quyết mâu thuẫn rồi bỏ trốn

Chiều nay 23/6, nguồn tin cho hay, Công an quận Hải An, TP Hải Phòng đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm Nguyễn Văn V., khoảng 30 tuổi, trú tại Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An.

V. được xác định là nghi phạm cầm đầu nhóm đối tượng dùng súng bắn 4 phát vào nhà dân ở Đồng Xá 2, phường Thành Tô.

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 19/6, Nguyễn Văn V. cùng khoảng 10 đối tượng đi trên xe ô tô và nhiều xe máy đến trước cửa nhà ông Tuấn, số 66C Đồng Xá 2 để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm này đã nổ liền 4 phát súng rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra không gây thương tích cho người dân, thiệt hại tài sản nhưng gây bất an dư luận.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Tô đã phối hợp cùng Công an quận Hải An lấy lời khai của các nhân chứng, điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án và khẩn trương truy bắt các đối tượng.

Nguyễn Thu Hằng