Vi vu trên tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới

Từ ga Ánh Dương của Thị trấn Hoàng Hôn, bạn dễ dàng đến với cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới Sun World Hon Thom, một biểu tượng du lịch của Phú Quốc. Bắt đầu ngày mới với trải nghiệm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh Nam đảo sống động với dãy nhà phố theo kiến trúc Địa Trung Hải sắc màu rực rỡ, đại dương xanh ngút ngàn, những hòn đảo nhỏ xanh biếc nhấp nhô và dàn thuyền đánh cá bập bềnh trên sóng nước.

Đặt chân đến Sun World Hon Thom, hành trình của du khách thêm phần bùng nổ với chuỗi hoạt động sôi động tại công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park hay phân khu trò chơi mạo hiểm Exotica Village, trải nghiệm kịch tính ở tàu lượn siêu tốc bằng gỗ - Mộc xà thịnh nộ.

Tạm rời xa những ngày lạnh miền Bắc, hãy tận hưởng một Giáng sinh và kỳ nghỉ năm mới ngập nắng ấm ở Hòn Thơm. Ảnh: Sun World Hon Thom

Còn nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm lãng mạn và dịu ngọt, đừng quên đi bộ men những con đường lát đá xen giữa những khu phố Địa Trung Hải, rợp sắc hoa giấy và phong lữ rực rỡ. Thị Trấn Hoàng Hôn còn vô vàn góc check-in khác như đài phun nước Thần Mặt Trời, Khải hoàn môn Gavi và quảng trường La Mã đậm chất châu Âu. Ngoài ra, con đường gốm sứ hay bút đá tháp Obelisk cũng là những điểm dừng chân không thể bỏ lỡ, tạo nên sức hút cho thị trấn biển xinh đẹp.

Tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn diệu kỳ tại Cầu Hôn

Đúng với tên gọi của mình, Thị trấn Hoàng Hôn lộng lẫy nhất trong ráng chiều. Không chỉ ngắm hoàng hôn từ những bãi biển, các con phố, du khách đừng quên đến Cầu Hôn, kiệt tác của kiến trúc sư người Ý - Marco Casamonti, để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Cây Cầu Hôn dài 800m với hai nhánh cách nhau 30cm là sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật phương Tây và văn hóa phương Đông, lấy cảm hứng từ kiệt tác "The Creation of Adam" của Michelangelo và truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ của Việt Nam. Khoảng cách biểu tượng 30cm giữa hai đầu cầu chỉ được kết nối khi các hai người ở hai phía trao nhau những cử chỉ yêu thương, tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn giữa hoàng hôn rực rỡ.

Cầu Hôn - Cây cầu biểu tượng được CNN ca ngợi như một điểm đến của tình yêu. Ảnh: Sun World Hon Thom

Dạ tiệc nghệ thuật đa sắc màu 365 ngày

Mỗi tối, Thị Trấn Hoàng Hôn biến thành một sân khấu nghệ thuật lung linh, nơi những màn trình diễn độc đáo. Đặc biệt, dù không cần đến đây vào đúng giao thừa, du khách vẫn có những khoảnh khắc đếm ngược đáng nhớ cùng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc.

Điểm nhấn ngoạn mục của thị trấn là Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea, một màn trình diễn tầm cỡ thường chỉ xuất hiện ở các thế vận hội quốc tế. Mỗi đêm, bầu trời Nam Phú Quốc lại bừng sáng với “dải ngân hà” kết từ 400 quả pháo với 40 hiệu ứng. Đặc biệt, pháo nước - loại pháo chỉ nổ khi gặp màn nước, tạo nên khung cảnh pháo hoa “phun trào” từ lòng đại dương. Bản giao hưởng ánh sáng này còn được khuấy động bởi 24 vận động viên Flyboard và Jetski, khiến du khách không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Bản giao hưởng đại dương mang đến tiết mục trình diễn mãn nhãn với pháo nước lần đầu tiên có mặt trong một show diễn tại Việt Nam. Ảnh: Sun World Hon Thom

Chưa hết vào 21h hàng ngày, du khách nô nức đưa nhau kéo về Nụ hôn của biển cả - Kiss of the Sea, show diễn đa trải nghiệm đẳng cấp quốc tế do ECA2 - đơn vị từng thực hiện Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 - dàn dựng.

Show diễn quy tụ 60 nghệ sĩ quốc tế đến từ 20 quốc gia, kết hợp công nghệ hiện đại như nước, lửa, laser và ánh sáng, trình diễn trên sân khấu vô cực trên biển lớn nhất châu Á với màn chiếu nước khổng lồ 1.000m², mang đến một bữa tiệc nghệ thuật thị giác mãn nhãn. Chưa hết, show diễn cũng mang đến màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật với hơn 100 hiệu ứng mỗi tối, thiết lập danh hiệu “hòn đảo 365 ngày pháo hoa” cho Phú Quốc.

Bên cạnh những màn trình diễn quốc tế, Thị trấn Hoàng Hôn cũng “chiêu đãi” du khách màn trình diễn nghệ thuật dân gian Rối Việt tại nhà hát múa rối đầu tiên trên biển tại Việt Nam - À Ơi. Show diễn tái hiện nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam qua 8 vở diễn đặc sắc, kết hợp múa rối nước, rối cạn, hát chèo, hát chầu văn và nhạc cụ dân tộc, được đạo diễn bởi Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Rối Việt có 2 suất diễn lúc 17h30 và 22h hàng ngày. Đặc biệt show diễn đang mở cửa miễn phí cho tất cả du khách từ nay đến hết tháng 12/2024.

Ảnh: Sun World Hon Thom

Không gian ẩm thực đêm hấp dẫn quên lối về

Hành trình khám phá Thị trấn Hoàng Hôn không thể kết thúc nếu chưa trải nghiệm Sun Bavaria GastroPub, nhà hàng bia thủ công đầu tiên tại Phú Quốc với kiến trúc vòm đỏ ấn tượng, sức chứa lên đến 1.000 khách. Tại đây, bạn có thể thưởng thức những loại bia Đức hảo hạng từ 14 bồn bia khổng lồ, trong không gian mở ngập tràn ánh sáng từ mái kính thông tầng.

Đặc biệt, nhà hàng còn là vị trí đặc địa nhất tại thị trấn để đón xem màn trình diễn Bản giao hưởng đại dương, tạo nên những đêm trải nghiệm không thể nào quên. Du khách có thể chọn các combo Dinner Show giá hấp dẫn trong khung giờ 18h - 20h15, đã bao gồm vé xem show diễn, đồ ăn và 500ml bia, để vừa nhâm nhi vị ngon của ẩm thực hảo hạng và ngắm nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ hay những màn trình diễn ánh sáng laser ngoạn mục.

Chợ đêm Vui Phết với những nhà hàng thiết kế độc đáo sẽ là điểm đến lý tưởng cho bữa tối Giáng sinh hay năm mới. Ảnh: Sun World Hon Thom

Du khách cũng có thể ghé chợ đêm Vui Phết - khu chợ đêm bên biển, để thưởng thức ẩm thực đa dạng từ Á đến Âu, mua sắm lưu niệm, hoặc tham gia các hoạt động hoạt náo của các nghệ sĩ trình diễn quốc tế.

Chỉ trong một ngày, Thị trấn Hoàng Hôn đưa bạn qua mọi cung bậc cảm xúc, tạo nên một hành trình đầy màu sắc mà bất kỳ ai cũng nên trải nghiệm khi đến Phú Quốc mùa Giáng sinh và năm mới.

Lệ Thanh