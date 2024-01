Xuất sắc cầm hòa Saudi Arabia 0-0, tuyển Thái Lan giành ngôi nhì bảng F, giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup 2023. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng xứ Chùa vàng vượt qua vòng bảng giải đấu châu lục.

Ở trận đấu này, HLV Masatada Ishii gây bất ngờ khi thay mới toàn bộ đội hình của Thái Lan, nhưng đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á vẫn chơi rất tốt.

Đánh giá về trận đấu, HLV Masatada Ishii cho biết: "Lý do chính khiến tôi quyết định thay đổi tất cả 11 cầu thủ so với hai trận đầu tiên là vì trong thời gian chúng tôi tập luyện cùng nhau gần 1 tháng, tôi thấy chất lượng của từng cầu thủ đáp ứng được yêu cầu, nên tôi mới can đảm thay đổi.

HLV Masatada Ishii rất tin tưởng ở cầu thủ

Để lên kế hoạch, chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu ở Asian Cup 2023, mà còn hướng tới bốn trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2026, nơi tuyển Thái Lan cần có sự chuẩn bị lâu dài và có sự hiệu quả cao nhất".

Với việc giành ngôi nhì bảng F, tuyển Thái Lan gặp Uzbekistan ở vòng đấu tiếp theo của Asian Cup 2023. Chiến lược gia người Nhật Bản nói: "Chúng tôi chưa nghĩ tới trận gặp Uzbekistan ở vòng 1/8. Thái Lan phải xem qua trận đấu và sau đó sẽ tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Thái Lan giành vé đi tiếp ở Asian Cup 2023

Thái Lan cùng Indonesia là hai đại diện Đông Nam Á giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023. Ngoài ra, Malaysia cũng có trận chia tay vòng bảng gây địa chấn khi cầm hòa Hàn Quốc 3-3.

Tại vòng 1/8, Thái Lan gặp Uzbekistan lúc 18h30 ngày 30/1 trên sân Al Yanub tại Doha, Qatar.

Các cặp đấu vòng 1/8 Asian Cup

Video tuyển Thái Lan 0-0 Saudi Arabia (Nguồn FPT Play):

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/