Theo đó, Indonesia là đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8 Asian Cup sau trận cầu nghẹt thở giữa Oman và Kyrgyzstan.

Đây được ví như “trận chung kết” của bảng F khi mà Oman đi tiếp nếu có được 3 điểm, còn Kyrgyzstan cần một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên thì sẽ đoạt tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 từ tay Indonesia.

Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng 1/8 Asian Cup. Ảnh: AFC

Oman chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8, nhờ công của Al Ghassani.

Kyrgyzstan dù chơi lép vế nhưng cuối cùng vẫn có được bàn gỡ hòa 1-1, sau khi Joel Kojo tận dụng sai lầm của thủ môn và hậu vệ đối phương.

Không thể ghi thêm bàn thắng trong những phút còn lại, Oman cay đắng để tuột tấm vé thông hành vào tay Indonesia. Còn Kyrgyzstan, với 1 điểm có được cũng không đủ giúp họ tiếp tục hành trình tại Qatar.

Tỷ số hòa 1-1 đúng như những gì mà người Indonesia mong đợi. Thầy trò HLV Shin Tae Yong lần đầu tiên có vé vào vòng 1/8, với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba tốt nhất.

Tại vòng knock-out, “Garuda” sẽ đối đầu ứng cử viên khác cho ngôi vô địch, đó là Australia.

8 cặp đấu vòng knock-out

Bảy cặp đấu còn lại gồm Thái Lan đối đầu đội bóng mạnh Uzbekistan, Tajikistan vs UAE, Iraq vs Jordan, Qatar vs Palestine, Saudi Arabia vs Hàn Quốc, Bahrain vs Nhật Bản và Iran vs Syria.

Theo lịch, vòng 1/8 Asian Cup năm nay diễn ra từ ngày 28/1 đến 31/1. Mỗi ngày có hai trận đấu, vào hai khung giờ 18h30 và 23h00, theo giờ Việt Nam.

