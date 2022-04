Giao dịch nhà đất tại TP.HCM tăng đột biến

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm của của TP.HCM cho thấy, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Tổng thu NSNN ước đạt 168.177,017 tỷ đồng, đạt 43,51% dự toán, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu TP ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, kinh tế TP đang tiếp đà phục hồi, trong tháng 4, một số lĩnh vực kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, cụ thể: chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 2% so với tháng 3/2022 và tăng 9,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực du lịch, tổng doanh thu trong tháng ước đạt 8.761 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ (6.000 tỷ đồng). Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 1,97 triệu lượt, tăng 56,7% so với cùng kỳ (1,26 triệu lượt); khách quốc tế đến là hơn 114.728 lượt, tăng 100% so với cùng kỳ.

Lượng hồ sơ giao dịch liên quan đến nhà đất tăng đột biến tại TP.HCM trong 4 tháng đầu năm

Đối với hoạt động của khối ngân hàng, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.229.500 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 2,73% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.041.500 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối tháng trước và tăng 7,32% so với cuối năm 2021.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - đánh giá, dư nợ tín dụng tăng cho thấy tín hiệu tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh đang được mở rộng trên địa bàn, phục hồi sau dịch Covid-19.

Đáng chú ý, liên quan đến công tác quản lý đất đai trong 4 tháng đầu năm 2022 tại TP.HCM. Số lượng hồ sơ mua bán, giao dịch liên quan đến lĩnh vực nhà đất tăng đột biến. 4 tháng đầu năm, số lượng hồ sơ giải quyết đạt 172.000 hồ sơ; theo đó, tiền thu sử dụng đất 4 tháng đầu năm đạt trên 8.400 tỷ, tăng gần gấp đối so với 4 tháng đầu năm 2021. Số thu tăng nhiều nhất tập trung vào 2 nhóm là tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, mặt nước.

Đại diện Sở TN-MT cho hay, thực hiện chủ trương của Chính phủ, TP.HCM đang tập tập hợp các dự án đã được kết luận bởi thanh tra, kiểm toán và một số cơ quan. Đầu tháng 5/2022, đoàn công tác của Chính phủ sẽ vào làm việc tại TP.HCM cùng các sở, ngành của TP để tháo gỡ vướng mắc có liên quan tới các dự án nói trên, chủ yếu liên quan đến các dự án BĐS.

Trần Chung