Hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm xin nộp trước 100 tỷ đồng

Ngày 23/4, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết, đã nhận được văn bản của Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega thông báo về việc nộp tiền trúng đấu giá đất.

Theo đó, hai doanh nghiệp này nói rằng, do cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp nên Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega sẽ thu xếp tài chính để nộp tiền trong thời hạn 180 ngày. Trước mắt, hai công ty này sẽ nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 nhằm "thể hiện thiện chí" thực hiện dự án.

Được biết, công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, phải nộp 3.820 tỷ đồng. Còn công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, phải nộp 4.000 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng đã gửi thông báo nhắc nợ đến hai doanh nghiệp này về số tiền phải nộp đợt 1 vào ngân sách trước ngày 6/5 tới. Sau thời hạn này, sẽ cưỡng chế tài khoản ngân hàng theo quy định của Luật quản lý thuế, vì tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Dù đã trễ hạn nhưng Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega chỉ nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4 nhằm thể hiện thiện chí thực hiện dự án.

Hiện tại, cơ quan thuế vẫn đang tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày. Việc tính chậm nộp cho đợt đầu tiên đã áp dụng từ ngày 6/2. Từ ngày 7/4, doanh nghiệp bị tính thêm tiền nộp chậm đợt 2. Hiện nay số tiền chậm nộp hai doanh nghiệp này phải trả là hơn 2,3 tỷ đồng/ngày.

Trước đó, vào ngày 7/4, công ty CP Dream Republic và công ty CP Sheen Mega đã có văn bản xin kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất. Theo công văn của công ty CP Dream Republic sau khi trúng đấu giá công ty đã gặp gỡ các đối tác tiềm năng để xây dựng định hướng phát triển dự án trên lô đất 3-5, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các đối tác hoàn toàn ủng hộ theo hướng xây dựng định vị thương hiệu thay vì chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá có nhiều sự kiện trong và ngoài nước ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt là những thông tin sau khi hai doanh nghiệp bỏ cọc gây tác động xấu, ảnh hưởng đến niềm tin của các đối tác chiến lược, việc công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính là nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Dù khó khăn nhưng công ty đang nỗ lực để thu xếp nguồn tài chính để nộp vào ngân sách nhà nước tiền trúng đấu giá đất cũng như các khoản phí, lệ phí… liên quan.

Tương tự công văn của Công ty CP Sheen Mega gửi UBND TP.HCM và các sở ngành liên quan cũng nêu các khó khăn chủ quan khách quan, dẫn đến việc chậm nộp tiền trúng đấu giá và các khoản phí liên quan.

Với mong muốn tiếp tục thực hiện dự án trên các lô đất sau khi trúng đấu giá, từ đó hai doanh nghiệp trên đã kiến nghị các cơ quan chức năng TP.HCM phương án thanh toán chậm việc nộp tiền trúng đấu giá.

Theo đó, hai doanh nghiệp này xin kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá đất và các khoản phí liên quan, bao gồm tiền phạt chậm nộp đến tháng 9/2022. Cụ thể, tháng 4 nộp 15% và các tháng 5, 6, 7, 8 mỗi tháng nộp 17%; tháng 9/2022 thanh toán toàn bộ số tiền còn lại.

Trao đổi với Tiền Phong, Cục Thuế TP.HCM cho biết, đây là việc chưa từng có tiền lệ, do vậy các sở ban ngành liên quan phải họp để xin ý kiến trước khi tham mưu cho UBND TPHCM.

Theo giải thích của Cục Thuế TP.HCM, theo quy định của Luật quản lý thuế, người nộp thuế được gia hạn nộp thuế nếu thuộc một trong các trường hợp như bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng (bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…) hoặc doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh… Do đó, Cục Thuế TP.HCM sẽ tính tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày.

Hiện nay số tiền chậm nộp hai doanh nghiệp này phải trả là hơn 2,3 tỉ đồng/ngày.

Theo quy định của Luật quản lý thuế, người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định sẽ thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ quan thuế chưa ban hành quyết định cưỡng chế thuế với Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vì đây là khoản đấu giá đất chứ không phải nợ thuế, doanh nghiệp cũng có văn bản xin… nộp dần.

Như đã thông tin, ngày 10/12/2021, Trung tâm bán đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức bán đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Kết quả trúng đấu giá cao chót vót khiến nhiều người trong giới kinh doanh bất động sản ngỡ ngàng.

Tuy nhiên sau đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã xin bỏ tiền đặt cọc, không thực hiện dự án. Hai doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega chưa nộp tiền sử dụng đất với số tiền phải nộp lần lượt là 3.820 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng.

