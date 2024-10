Giao lộ vàng của đại đô thị thông minh

Nhà phát triển dự án MIK Group vừa giới thiệu 2 tòa tháp cuối cùng thuộc phân khu The Sola Park mang tên The Avenue và The Sky. Không chỉ đơn thuần là những căn hộ cuối cùng tại The Sola Park, The Avenue và The Sky còn là biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp và hiện đại.

Theo MIK Group, đây là khu phức hợp căn hộ kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng đẳng cấp nhất The Sola Park. Hai tòa tháp này được thiết kế từ tầng 1-14 là shophouse thương mại và khu văn phòng. Các tầng còn lại là khu căn hộ cao cấp.

2 tòa The Avenue và The Sky sở hữu lợi thế vị trí kết nối. Ảnh phối cảnh dự án: MIK Group

Với vị trí đắc địa tại giao lộ Đại lộ Thăng Long và các trục đường nội khu, hai tòa nhà sở hữu tối đa lợi thế từ hạ tầng giao thông và sự phát triển sôi động của khu vực. Theo đó, The Avenue và The Sky nằm ở ngay giao điểm kết nối của trục đường “xương sống” đại đô thị. Nhờ vị trí giao lộ này, cư dân di chuyển dễ dàng tới các tiện ích như Vincom Mega Mall, vườn nhật Zen Park, công viên Trung tâm Central Park bệnh viện Quốc tế Vinmec hay các phân khu kế cận chỉ mất 2 - 5 phút di chuyển.

The Avenue và The Sky cũng được đánh giá nằm ở vị trí hội tụ của nhiều trường học chất lượng như trường liên cấp Vinschool, Trường Tiểu Học và THCS Tây Mỗ cùng hơn 25 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông trong bán kính 5km. Các cư dân nhí tương lai có thể lựa chọn đi bộ tới trường học bằng các cung đường nội khu, vừa thuận tiện vừa đảm bảo an toàn.

Điểm cộng vượt trội của The Avenue và The Sky chính là vị trí kế cận bãi đỗ xe Parking Zone 1. Đây còn là những tòa tháp hiếm hoi trong đại đô thị được thiết kế 2 tầng hầm gửi xe. Thế nên, các cư dân không còn phải lo lắng về bài toán đỗ xe bởi việc tiếp cận mọi tiện ích bằng phương tiện di chuyển cá nhân trở nên thuận tiện. Trong tương lai, cuộc sống năng động trở nên thực tế hơn bao giờ hết khi không gian sống, làm việc và nghỉ ngơi được hòa quyện trong một môi trường tiện nghi.

Cư dân được hưởng chuỗi tiện ích đa dạng nội khu và dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu nhờ vị trí thuận tiện. Ảnh phối cảnh dự án: MIK Group

Tâm điểm mạng lưới giao thông tây Hà Nội

Không chỉ nằm ở giao lộ vàng của đại đô thị Vinhomes Smart City, trong quy hoạch giao thông tổng thể, The Avenue và The Sky cũng nằm ở tâm điểm của hạ tầng kết nối Tây Hà Nội. Cụ thể, 2 tòa tháp này nằm ngay trong tam giác vàng kết nối của các đường Metro 5, 6, 7 trong tương lai gần. Khi trục đường Lê Quang Đạo kéo dài cùng tuyến đường đi qua dự án đến Hà Đông hoàn thiện, khoảng cách từ dự án đến các tiện ích lớn của Hà Nội tiếp tục được rút ngắn đáng kể về thời gian.

Một tính toán ngay ở thời điểm hiện tại của MIK Group cho thấy, với hệ thống giao thông đã hiện hữu, khoảng cách từ 2 tòa tháp cuối cùng thuộc phân khu The Sola Park chỉ mất 2-3 phút tới AEON Mall Hà Đông, Thiên Đường Bảo Sơn, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và 5 phút tới Trung tâm Hành chính Quốc gia hay bệnh viện Hồng Ngọc. Cư dân tương lai của The Avenue và The Sky di chuyển tới Big C Thăng Long, Bến xe Mỹ Đình từ 7 - 10 phút, khoảng 20 phút tới Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây và khoảng 40 phút tới Sân bay Nội Bài.

Bản đồ kết nối vùng của phân khu The Sola Park. Ảnh: MIK Group

Nhờ vị trí đắc địa, The Avenue và The Sky hứa hẹn không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là nơi khởi nguồn cho phong cách sống năng động, hiện đại, nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Đây cũng là chốn an cư lý tưởng mà các cư dân trẻ mơ ước khi được sống - làm việc - tận hưởng tất cả trong một. Nơi mà vài phút di chuyển cư dân sẽ chạm đến “ngàn tiện ích trong đại đô thị thông minh bậc nhất thủ đô. Tại tâm điểm sôi động này, nhịp sống mới trẻ trung, hiện đại sẽ luôn hiện hữu suốt 365 ngày nhờ vị trí đắt giá.

Ngọc Minh