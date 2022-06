Giết người, hung thủ gọi điện thông báo cho người thân rồi nhảy cầu tự tử

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Cương Gián khiến 1 người đàn ông tử vong.

Khoảng 11h trưa 27/6, ông Hoàng Văn Hân (SN 1975) cùng bố là ông Hoàng Văn Táo (SN 1951, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) ăn cơm tại trang trại của gia đình. Lúc này, hai người đàn ông lạ, trong đó có Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), đi trên taxi màu vàng cam, lao vào nhà dùng hung khí đánh ông Hân gục tại chỗ.

Khu vực cầu Cửa Hội, nơi nạn nhân nhảy cầu tự tử (ảnh CTV)

Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới cầu (ảnh CTV)

Ông Hân sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, song đã tử vong do chấn thương sọ não. Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiếp cận hiện trường, điều tra, làm rõ sự việc.

Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được thông tin nạn nhân tử vong, đối tượng Tuấn hoảng sợ, gọi điện về nhà thông báo cho người thân rồi gieo mình xuống khu vực cầu Cửa Hội tự tử. Đến khoảng 9h sáng nay (28/6), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Tuấn dưới cầu Cửa Hội.

Một lãnh đạo UBND xã Cương Gián cho biết: "Nạn nhân là người xã Cương Gián nhưng sinh sống tại miền Nam. Cách đây một tháng, anh Hân về thu hoạch mùa màng giúp gia đình thì xảy ra sự việc."

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương