Trong livestream mới đây, Xoài Non tiết lộ thích Gil Lê từ năm lớp 5. Cụ thể, khi phát nhạc của Gil Lê, một khán giả hỏi Xoài Non có thích bài nhạc không. Hot girl trả lời: “Mình thích người hát. Mình thần tượng từ đợt lớp 5, lớp 6, lâu lắm rồi”.

Thời gian qua, hai người có nhiều livestream với nhau. Cũng trong livestream, hai người có nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, đút thức ăn… Xoài Non thậm chí nói: “Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em” khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là “vợ”.

Gil Lê và Xoài Non vướng tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra khi có khán giả bình luận 2 người sống chung nhà, Xoài Non phản bác: “Gì vậy, cùng nhà hồi nào”. Trong khi đó, Gil Lê cho biết 2 người sống chung tòa nhà. Gil Lê ở tầng trên còn Xoài Non ở tầng dưới. Hai người thường gặp nhau ăn uống vào dịp cuối tuần.

Chuyện tình cảm của Xoài Non và Gil Lê là tâm điểm được chú ý suốt thời gian qua. Trước đó, họ lộ video thân mật, thậm chí hôn môi, nhưng cả 2 vẫn giữ im lặng. Mối quan hệ giữa Xoài Non và Gil Lê được chú ý từ đầu tháng 7 khi hai người xuất hiện cùng nhau. Kể từ đó, lượng fan chung, ủng hộ 2 người ngày càng đông đảo.

Vào tháng 7, Xoài Non đăng ảnh chụp hậu trường một buổi làm việc của cô với Gil Lê. Trong ảnh, Xoài Non cùng một đồng nghiệp khác tặng bánh kem để chúc mừng sinh nhật Gil Lê. Kèm theo loạt ảnh, Xoài Non viết: “Đi live mà được ăn sinh nhật ké. Chúc mừng hàng xóm, phiên live đầu tiên thành công tốt đẹp quá”.

Xoài Non, tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và xuất hiện trong một số sản phẩm âm nhạc. Cô có nhan sắc nổi bật, vẻ đẹp ngọt ngào. Cô và Xemesis có đám cưới xa hoa vào tháng 11/2020 sau nhiều năm hẹn hò. Tuy nhiên, từ tháng 5, hai người lộ dấu hiệu rạn nứt. Sau nhiều đồn đoán, tới 16/6, cả Xoài Non và Xemesis lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi.

Theo Tri thức trực tuyến