Tại Hội nghị kim loại quý năm 2024, do Hiệp hội thị trường vàng thỏi London (LBMA) tổ chức tại Florida (Mỹ), các chuyên gia đều tỏ ra ngạc nhiên khi giá vàng tăng mạnh, liên tục thiết lập đỉnh cao kỷ lục nhưng chưa thấy dấu hiệu bán chốt lời.

Các chuyên gia phân tích, vàng vẫn được mua mạnh bởi tâm lý lạc quan. Các nhà đầu tư đang tích cực “cưỡi trên con sóng vàng” khi giá vàng tiếp tục leo thang. Với xu hướng tăng, giá vàng có thể lên đến 2.941 USD/ounce trong thời gian ngắn và đạt 3.000 USD/ounce vào đầu năm sau.

Tại hội nghị, các chuyên gia lập luận, một trong những điều cốt lõi thúc đẩy giá vàng là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Họ cho rằng, bất kể ứng viên Donald Trump hay Kamala Harris thắng cử sẽ là đỉnh điểm của bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Trong nhiệm kỳ tới, không ứng cử viên nào có thể đưa ra một chính sách để giải quyết nợ quốc gia đang gia tăng của Mỹ, vốn đã vượt quá 35.000 tỷ USD.

Các chuyên gia khó dự đoán đỉnh cao mới của vàng. Ảnh: HH

Cùng với đó là căng thẳng đang leo thang khắp nơi, từ Ukraine, Trung Đông tới bán đảo Triều Tiên. Tất cả đều rất khó lường.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang gia tăng sức mua đối với vàng để bảo vệ tài sản của mình. Chính động lực này sẽ kéo vàng lên những đỉnh cao mới.

Tại hội thảo của LBMA, một trong những vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm và thảo luận là việc các Ngân hàng quốc gia Séc, Ngân hàng Trung ương Mông Cổ và Banco de México đưa ra lý do tại sao họ nắm giữ vàng.

Cả 3 ngân hàng đều cho rằng, vàng là một công cụ đa dạng hóa quan trọng trong dự trữ ngoại hối quốc gia của mình và lượng dự trữ này sẽ gia tăng.

Thêm vào đó, đồng USD đang mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới, đây là cơ hội để nhiều quốc gia tăng nắm giữ vàng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 28% và bất chấp giá vàng vẫn trong xu thế tăng, các quốc gia trên thế giới vẫn không ngừng mua vàng.

Giữa tuần trước, các nhà chiến lược tại ngân hàng Bank of America khuyến cáo, nhà đầu tư - bao gồm cả các ngân hàng trung ương - nên chuyển sang vàng như một hình thức bảo vệ tài sản trước tình trạng lạm phát dai dẳng và sự suy thoái nợ do việc in tiền giấy để trả nợ của các chính phủ.

Danielle Oliari, Giám đốc điều hành tại CNT Depository, tỏ rõ quan điểm vàng sẽ là tài sản trú ẩn cuối cùng sau hàng loạt những bất ổn chính trị. Các nhà đầu tư, bao gồm cả các ngân hàng trung ương, nên tăng cường mua vào.

Về dài hạn, các nhà phân tích cho hay, với dự báo nợ của Mỹ sẽ tiếp tục tăng, nguồn cung trái phiếu kho bạc phải đối mặt với rủi ro và mức thanh toán lãi suất cao hơn tính theo GDP sẽ khiến vàng trở thành tài sản được săn đón trong vài năm tới.

Về ngắn hạn, các nhà phân tích của Bank of America cảnh báo rằng giá vàng có thể giảm vì đang thiếu vắng một số động lực quan trọng. Tuy nhiên, vàng sẽ được hưởng lợi từ đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 11.

Nhiều dự báo cho thấy, giới đầu tư ngày càng quan tâm hơn vào giao dịch vàng trong tương lai. Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị và bầu cử tại Mỹ khiến đỉnh cao của giá vàng khó được đoán định.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn cùng chiều thế giới ghi nhận tăng vào các phiên cuối tuần trước. Theo đó, giá vàng SJC mua vào - bán ra với giá 84-86 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 5 chỉ của SJC đạt 85,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn vàng nhẫn tròn trơn của Doji lên tới 85,7 triệu đồng/lượng.