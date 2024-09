Các hầm chứa mới bảo mật cao đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc của giới siêu giàu.

Tại Singapore, hầm chứa The Reserve, gồm 6 tầng, đã được khai trương vào tháng 7/2024, có thể lưu trữ tới 10.000 tấn bạc, tương đương khoảng 1/3 nguồn cung hàng năm của toàn thế giới, và khoảng 500 tấn vàng, xấp xỉ 50% lượng vàng mà các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua vào năm 2023.

Cơ sở lưu trữ này rộng tới hơn 16.700m2, thuộc danh sách những hầm chứa lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, công ty xây dựng The Reserve, Silver Bullion, cho biết hầm chứa của họ đã đầy và nhu cầu về không gian mới vẫn còn rất cao.

Nhu cầu cất giữ vàng tăng. Ảnh: Kitco

Trả lời Bloomberg, người sáng lập Silver Bullion, Gregor Gregersen, cho biết: "Chúng tôi cần nhiều hầm chứa hơn. Những người đầu tư vào kim loại quý thường tìm kiếm nơi lưu trữ tài sản bên ngoài ngân hàng, những nơi chuyên được sử dụng để dự trữ kim loại quý".

Giới thượng lưu hiện tại đang ngày càng coi vàng và các loại kim loại quý là kênh cất giữ tiền ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị bất ổn.

Jeff Christian, chuyên gia quản lý tại công ty nghiên cứu và đầu tư hàng hóa CPM Group, mô tả xu hướng này là cách để những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao “giảm rủi ro” cho tài sản của mình. Ông cho biết, vàng là một trong số ít tài sản mang lại cho những người siêu giàu khả năng lưu trữ giá trị, không có rủi ro.

Singapore đã trở thành trung tâm dự trữ ngoại hối, một phần vì quốc gia này được coi là nơi an toàn và ổn định. Các quốc gia khác cũng đang bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh lưu trữ.

Đại diện của New Zealand Vault, một công ty độc lập đang điều hành kho lưu trữ vàng thỏi tại thủ đô Wellington của New Zealand, cho biết đang nhận được sự quan tâm từ hàng loạt khách hàng Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ.

John Mulvey, lãnh đạo của New Zealand Vault, cho hay, một trong những lợi thế của New Zealand là xa các điểm nóng của thế giới. "Mọi người đều coi chúng tôi là nơi trú ẩn an toàn”, ông nói.

(Theo Bloomberg)