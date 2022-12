Giọng ca ballad hàng đầu xứ Hàn Byun Jin Sub hát tại Việt Nam

Chiều 7/12, BTC chương trình Con đường văn hoá hữu nghị Việt – Hàn họp báo thông tin về sự kiện nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Sự kiện sẽ được tổ chức từ 10-11/12/2022 tại phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình sẽ giới thiệu nhiều nội dung văn hóa truyền thống của 2 quốc gia thông qua khoảng 60 gian hàng đa dạng như ẩm thực, hình ảnh di sản văn hoá hai nước, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt – Hàn.

Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh.

Ngày đầu tiên của sự kiện sẽ diễn ra lễ khai mạc và các màn trình diễn của những ca sĩ được yêu thích tại Việt Nam như Trịnh Thăng Bình, Suni Hạ Linh, và các tiết mục âm nhạc dân gian truyền thống của Hàn Quốc đến từ các nhóm biểu diễn Chuncheon nongak, Hanaesori...

Đặc biệt, nghệ thuật múa trống độc đáo của Hàn Quốc (Samulnori) sẽ là màn biểu diễn ấn tượng, khai mạc sự kiện này. Samulnori hay còn được gọi là trò chơi tứ vật đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc suốt hàng trăm năm nay.

Chỉ đơn giản gồm 4 loại nhạc cụ thô sơ, Samulnori đã tạo nên nhiều nhịp điệu mang âm hưởng dân gian, miêu tả trọn vẹn đời sống nông nghiệp thời Joseon (1392-1910) của người dân Hàn Quốc.

Bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội, đơn vị thực hiện chương trình cho hay Samulnori có nhịp điệu mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Chính những đặc điểm này đã khiến Samulnori trở nên thật đặc biệt trong mắt mọi người.

“Mr Ballad” Byun Jin Sub.

Ngày thứ 2 sẽ có màn trình diễn nhảy cover K-Pop và sự góp mặt của Byun Jin Sub - nam ca sĩ đã từng thống trị nền âm nhạc những năm 1970 và 1980 của Hàn Quốc.

Album What it means to be alone phát hành năm 1988 và album thứ 2 To you again đã đưa Byun Jin Sub vụt sáng trở thành một giọng ca ballad hàng đầu xứ Hàn.

So với những cái tên khác ở xứ Hàn, Jin Sub có thể không đình đám với người hâm mộ quốc tế bằng. Tuy nhiên, đối với người yêu nhạc Hàn Quốc, anh vẫn là ca sĩ được cả nước yêu mến. Mr Ballad là cái tên mà người hâm mộ ưu ái đặt cho anh.

Tại sự kiện, một số chương trình quảng bá về văn hoá, ẩm thực cũng sẽ được diễn ra. Các các cửa hàng trên phố Trần Văn Lai sẽ treo nhiều đèn lồng của Hội An và Hàn Quốc để tạo những không gian đậm văn hoá Việt Nam- Hàn Quốc.

“Chúng tôi không nghĩ sẽ tổ chức một lần mà muốn biến sự kiện này thành lễ hội thường niên. Chúng tôi mong muốn đưa con đường Trần Văn Lai trở thành khu vực an toàn, xinh đẹp và hấp dẫn hơn”, ông Lee Jae Eun - đại diện BTC nói.

BTC cũng cho hay, sự kiện Con đường Văn hoá Hữu nghị Việt – Hàn là cơ hội thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa 2 quốc gia thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực, thương mại và du lịch. Sự kiện này sẽ quảng bá mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam mến khách, thân thiện.