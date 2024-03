Gõ cửa thăm nhà tập 204:

Tuổi thơ không bình yên

Thiên An (tên thật Nguyễn Phạm Thanh Nhàn, SN 1998) là nữ YouTuber nổi tiếng, có hơn 4,2 triệu người theo dõi. Sau thời gian hoạt động sôi nổi, cô đang sống tại một căn nhà nhỏ ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trong tập 204 chương trình Gõ cửa thăm nhà, MC Quốc Thuận và Phan Như Thảo cùng ê-kíp đã tới thăm nhà Thiên An.

Thiên An xây nhà ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

Trước khi xây nhà ở Lâm Hà, Thiên An có khoảng 8 tháng sống ở Đà Lạt để làm quen môi trường mới.

Nói về lý do “bỏ phố về rừng”, Thiên An tâm sự, cô vốn sống và làm việc ở TP.HCM. Khoảng hơn 2 năm trước, nhiều biến cố dồn dập khiến cô tổn thương.

Cô muốn về với thiên nhiên, sống bình lặng, tìm lại sự an yên trong tâm hồn. Sau khi tích góp đủ tài chính, cô quyết định chuyển hẳn lên Lâm Hà.

Mỗi ngày, Thiên An làm bạn với cây cỏ, đọc sách, trang trí sổ, ngắm chiều tà… Dù sống một mình giữa đồi núi nhưng cô không cảm thấy cô đơn.

Giữa bình yên, Thiên An ngỡ tổn thương đã theo gió ngàn bay xa. Ấy vậy, khi MC chương trình gợi chuyện, những ký ức cũ kéo về làm lòng cô thắt lại, nước mắt chảy dài.

Thiên An lớn lên trong gia đình không bình yên, có cha thường xuyên bạo hành mẹ. Năm cô học lớp 7, cha mẹ chính thức ly hôn. Mẹ cô nuôi hai con, còn cha đi thêm bước nữa.

Từ năm 3 đại học, Thiên An tranh thủ vừa học vừa làm. Cô kinh doanh thêm quán ăn, làm việc ở công ty…

Ngay lúc kinh doanh thuận lợi, Thiên An nhận tin cha bị tai biến và liệt nửa người. Dù ông có gia đình riêng nhưng vợ sau không quan tâm, muốn Thiên An chăm sóc.

Mẹ con Thiên An đau khổ khi nhắc lại quá khứ

“Lúc đó, mẹ tôi dứt tình, không muốn liên quan, càng không thể lo cho cha. Dù vậy, mẹ khuyên tôi, dù cha có tệ bạc ra sao thì tôi vẫn là con của ông. Cha đổ bệnh, không người chăm sóc, lẽ dĩ nhiên tôi phải đứng ra lo liệu.

Dù việc kinh doanh ổn định nhưng cùng lúc, tôi phải nuôi em gái ăn học, lo viện phí cho cha và phụ gia đình bạn trai cũ trả nợ. Điều này khiến tôi thiếu hụt, phải vay mượn người khác”, Thiên An kể.

Bế tắc, Thiên An bị trầm cảm, tạm ngưng kinh doanh. Đến năm 2018, một người bạn rủ cô sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Kênh phát triển, có nhiều người xem, mở ra cánh cửa mới cho cô.

Tổn thương chất chồng

Sau 2 tháng chuyển hướng làm YouTube, Thiên An tiếp tục nhận tin cha bị tai biến lần 2. Tuy nhiên, lần này cô không có thời gian chăm sóc cha và cũng không muốn vợ sau của ông thường xuyên lui tới nhà.

Thiên An đành chấp nhận chu cấp tiền hàng tháng để vợ sau lo lắng cho cha. Lúc đầu, cô chuyển mỗi tháng 5 triệu đồng cho cha lo thuốc men, ăn uống.

Không ngờ, vợ của cha cô đòi thêm với lý do chồng bệnh không đi làm nuôi thân. Vậy nên, mỗi tháng, Thiên An phải đưa 8 triệu đồng.

“Một lần tình cờ đem tiền đến cho cha, tôi nghe ông nói chuyện điện thoại với một người. Cha khoe, tôi làm giám đốc có rất nhiều tiền, chỉ cần nói là tôi sẽ đưa tiền.

Khi nghe được điều đó, những ký ức không tốt thời thơ ấu của tôi cứ ùa về khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Từ đó, tôi chỉ gửi tiền, chứ không còn muốn nói chuyện với cha nữa.

Cha chưa bao giờ hỏi tôi sống như thế nào, có đang gặp khó khăn gì không mà chỉ hỏi con có tiền cho cha không”, Thiên An chia sẻ.

Tổn thương chồng chất, Thiên An tìm cách chữa lành

Tổn thương do cha gây ra chưa qua, Thiên An lại phát hiện bạn trai gắn bó 14 năm phản bội.

Hai người yêu nhau từ thời đi học, thậm chí gia đình đã gặp mặt, tính chuyện hôn nhân. Vậy mà, trong khi cô mải miết làm việc để trả nợ và lo tương lai thì bạn trai tìm đến cô gái khác.

Ngã quỵ trước cú sốc chí mạng, Thiên An rơi vào trầm cảm, cắt đứt liên lạc, không nghe điện thoại của mọi người.

Cùng thời gian này, dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, cha Thiên An mắc bệnh rồi qua đời. Tro cốt của ông được đưa về nhà cha mẹ ruột. Cô ruột của An gọi điện báo tin nhưng An không nghe máy.

Chỉ khi cô ruột tìm đến công ty, nhờ bảo vệ báo tin, Thiên An mới biết cha đã mất hơn 1 tháng. Ngay lập tức, cô đến nhận hũ tro cốt, thắp nhang và mang di ảnh của cha về nhà.

Để chữa lành thương tổn, Thiên An “bỏ phố về rừng”, sống những ngày vô ưu. Đến nay, cô dần chấp nhận những bất hạnh đã qua, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.