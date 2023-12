{"article":{"id":"2222428","title":"GS Trần Xuân Bách lọt top 10 Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới","description":"GS Trần Xuân Bách - Trường ĐH Y Hà Nội - là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking do trang Research.com công bố.","contentObject":"<p>Research.com là cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới. Đây là năm thứ hai trang này công bố bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023.</p>

<p>Bảng xếp hạng gồm danh sách 1.000 nhà khoa học hàng đầu từ tất cả lĩnh vực nghiên cứu chính, trong đó thống kê chỉ xét người có công bố đầu tiên trong 12 năm trở lại đây.</p>

<p>Theo danh sách, người dẫn đầu bảng xếp hạng là Mohsen Sheikholeslami, người Iran. GS.TS Trần Xuân Bách - Trường ĐH Y Hà Nội - là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 xếp hạng 2, tăng một bậc so với năm 2022.</p>

<p>Top 10 còn có các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Trung Quốc (5 người), Mỹ, Italy, Pakistan (mỗi quốc gia 1 người).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tran-xuan-bach-1080.jpg?width=768&s=K7zwtO_WolnylkiSSOSa2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tran-xuan-bach-1080.jpg?width=1024&s=rhQaSczF6digceG8RlbdZg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tran-xuan-bach-1080.jpg?width=0&s=X0oZFnkK06HuBkABFT9jkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tran-xuan-bach-1080.jpg?width=768&s=K7zwtO_WolnylkiSSOSa2w\" alt=\"tran xuan bach.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tran-xuan-bach-1080.jpg?width=260&s=FI7s6CN4mPGSV9kIKDVxrw\"></picture>

<figcaption>Top 10 bẳng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, trong bảng xếp hạng 1.000 nhà khoa học này còn có 6 người đang làm việc tại Việt Nam, bao gồm 4 nhà khoa học người Việt và 2 nhà khoa học người nước ngoài. Đó là: TS Hossein Moayedi (Trường ĐH Duy Tân, xếp hạng 306); TS Mohammad Ghalambaz (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xếp hạng 337); TS Trần Nguyễn Hải (Trường ĐH Duy Tân, xếp hạng 603); TS Thái Hoàng Chiến (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, xếp hạng 621); TS Phùng Văn Phúc (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, xếp hạng 762); TS Hoàng Nhật Đức (Trường ĐH Duy Tân, xếp hạng 968).</p>

<p>Trung Quốc là quốc gia có nhiều nhà khoa học được xếp hạng nhất (353), sau đó là Mỹ (171), một số quốc gia khác như Iran (51), Anh (40), Australia (48), Đức (27), Singapore (26), Hàn Quốc (15). </p>

<p>Ở lần xếp hạng năm nay, Research.com xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa, có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar và Microsoft Academic Graph...</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-3 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>GS Trần Xuân Bách (SN 1984), hiện công tác tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đ Y Hà Nội, là một trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh Giáo sư năm 2023. Ông cũng từng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016, khi mới 32 tuổi.</p>

<p>Năm 2015, ông được Trung tâm nghiên cứu AIDS, ĐH Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Năm 2020, ông nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu. Cuối tháng 11 vừa qua, ông cũng được đưa vào danh sách nhà khoa học trong top 1% được trích dẫn nhiều nhất của Clarivate năm 2023.</p>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/gs-tran-xuan-bach-nam-trong-top-10-ngoi-sao-khoa-hoc-dang-len-nam-2023-2222428.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-tran-xuan-bach-lot-top-10-ngoi-sao-khoa-hoc-dang-len-xuat-sac-the-gioi-1078.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gs-tran-xuan-bach-lot-top-10-ngoi-sao-khoa-hoc-dang-len-xuat-sac-the-gioi-1079.jpg","updatedDate":"2023-12-03T23:35:52","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2220758","title":"Các trường đại học thu hút tiến sĩ, giáo sư: Không đơn giản chỉ là tăng thu nhập","description":"Theo đại diện nhiều trường đại học, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc, ngoài chính sách về mức thu nhập còn là vấn đề môi trường làm việc, các trang thiết bị, cơ hội thăng tiến...","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-chi-co-tien-la-giu-chan-duoc-tien-si-2220758.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dai-hoc-thu-hut-tien-si-giao-su-khong-don-gian-chi-la-thu-nhap-1607.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219938","title":"Cơ hội cho nghiên cứu sinh trẻ mở mang kiến thức khoa học về phân cực bụi","description":"Hội thảo “Vật lý thiên văn SAGI lần thứ 2 về phân cực bụi” là cơ hội để các nghiên cứu sinh trẻ, sinh viên tại Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực phân cực bụi.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-hoi-cho-nghien-cuu-sinh-tre-mo-mang-kien-thuc-khoa-hoc-ve-phan-cuc-bui-2219938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/co-hoi-cho-nghien-cuu-sinh-tre-mo-mang-kien-thuc-khoa-hoc-ve-phan-cuc-bui-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T15:08:43","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220155","title":"‘VinFuture nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam’","description":"Nhiều nhà khoa học người Việt đang công tác tại các trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu đánh giá, giải thưởng VinFuture là nhân tố đột phá giúp truyền thông hình ảnh quốc gia, là nguồn cảm hứng thúc đẩy khát vọng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfuture-nang-cao-uy-tin-va-vi-the-quoc-te-cua-viet-nam-2220155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/vinfuture-nang-cao-uy-tin-va-vi-the-quoc-te-cua-viet-nam-479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218752","title":"Bàn cách hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam","description":"Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện hệ sinh thái phát triển Fintech tại Việt Nam” do Trường Đại học Đại Nam đăng cai tổ chức mang đến nhiều đóng góp ý nghĩa.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-cach-hoan-thien-he-sinh-thai-phat-trien-fintech-tai-viet-nam-2218752.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/ban-cach-hoan-thien-he-sinh-thai-phat-trien-fintech-tai-viet-nam-793.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T14:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217909","title":"VinFuture - động lực đưa khoa học Việt bước nhanh và tiến xa","description":"Theo các nhà khoa học trong nước, VinFuture không chỉ là một giải thưởng có tầm vóc toàn cầu mà còn tạo ra những giá trị thiết thực, vừa giúp nâng cao vị thế quốc gia vừa tiếp thêm động lực khích lệ các nhà khoa học Việt vươn tới những đỉnh cao.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfuture-dong-luc-dua-khoa-hoc-viet-buoc-nhanh-va-tien-xa-2217909.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/vinfuture-dong-luc-dua-khoa-hoc-viet-buoc-nhanh-va-tien-xa-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T16:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217859","title":"‘Giải thưởng VinFuture tạo ra tác động lớn tới các quốc gia mới nổi’","description":"Đây là đánh giá của GS.David Neil Payne (đồng chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2022) về ấn tượng với VinFuture. Vì thế, dù còn “trẻ” song Giải thưởng đang có sự nhìn nhận ngày càng cao của cộng đồng khoa học toàn cầu.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-thuong-vinfuture-tao-ra-tac-dong-lon-toi-cac-quoc-gia-moi-noi-2217859.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/giai-thuong-vinfuture-tao-ra-tac-dong-lon-toi-cac-quoc-gia-moi-noi-849.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220560","title":"Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh","description":"Ngày 18/11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn”.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-duy-va-hanh-dong-dot-pha-phat-trien-cua-tinh-quang-ninh-2220560.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/tu-duy-va-hanh-dong-dot-pha-phat-trien-cua-tinh-quang-ninh-360.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215153","title":"Chủ nhân giải VinFuture 2022: ‘Sáng kiến không có tác động thì không có giá trị’","description":"Theo GS. Thalappil Pradeep, những sáng kiến không có tác động thực tế thì không có giá trị thực tế. Ông đồng thời nhấn mạnh công nghệ cần phải nằm trong tay những cá nhân xuất chúng, có khát vọng mới làm nên chuyện.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-thuong-vinfuture-tao-ra-su-lan-toa-va-gia-tri-thuc-te-cho-cong-dong-2215153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/chu-nhan-giai-vinfuture-2022-sang-kien-khong-co-tac-dong-thi-khong-co-gia-tri-698.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213231","title":"MIA góp 150 triệu đồng để bảo tồn rùa biển ở Côn Đảo","description":"Ngày 8/11, thương hiệu MIA.vn đồng hành cùng Vườn Quốc gia Côn Đảo tổ chức sự kiện “Save The Ocean - Chung tay bảo tồn rùa biển”.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mia-gop-150-trieu-dong-de-bao-ton-rua-bien-o-con-dao-2213231.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/10/mia-gop-150-trieu-dong-de-bao-ton-rua-bien-o-con-dao-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-10T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212820","title":"Trước thềm Lễ trao giải mùa 3, cộng đồng khoa học quốc tế nói gì về VinFuture?","description":"Các nhà khoa học nổi tiếng thế giới đánh giá Giải thưởng VinFuture đang ngày càng khẳng định uy tín và vị thế trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu, đồng thời ghi dấu ấn Việt Nam trong việc chung tay giải quyết các thách thức chung của nhân loại.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truoc-them-le-trao-giai-mua-3-cong-dong-khoa-hoc-quoc-te-noi-gi-ve-vinfuture-2212820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/9/truoc-them-le-trao-giai-mua-3-cong-dong-khoa-hoc-quoc-te-noi-gi-ve-vinfuture-294.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212678","title":"Vụ 'bán' hàng loạt bài nghiên cứu: PGS.TS Hướng rời Hội đồng khoa học ngành Toán","description":"Quỹ Nafosted sẽ tiến hành các thủ tục để PGS.TS Đinh Công Hướng rời Hội đồng khoa học ngành Toán, sau khi ông bị phản ánh \"bán\" công bố quốc tế cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủ Dầu Một.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-ban-hang-loat-bai-nghien-cuu-pgs-ts-huong-roi-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-toan-2212678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/vu-ban-hang-loat-bai-nghien-cuu-pgsts-huong-roi-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-toan-1333.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T19:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212114","title":"‘Thế giới có cái nhìn khác về Việt Nam qua Giải thưởng VinFuture’","description":"GS. Albert P. Pisano, Viện sĩ Viện hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ, đồng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture cho rằng, giá trị cốt lõi và sứ mệnh đặc biệt chính là điều làm nên sức hút đối với VinFuture.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/the-gioi-co-cai-nhin-khac-ve-viet-nam-qua-giai-thuong-vinfuture-2212114.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/the-gioi-co-cai-nhin-khac-ve-viet-nam-qua-giai-thuong-vinfuture-1095.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211535","title":"Những ứng viên đặc biệt đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023","description":"Ứng viên đạt chuẩn giáo sư trẻ nhất từng đạt chuẩn phó giáo sư trẻ nhất; Số lượng ứng viên nữ đạt chuẩn giáo sư tăng gấp 3 so với năm ngoái... là những điều đặc biệt trong danh sách đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ung-vien-dac-biet-dat-chuan-giao-su-pho-giao-su-nam-2023-2211535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/6/nhung-ung-vien-dac-biet-dat-chuan-giao-su-pho-giao-su-nam-2023-989.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-06T15:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211095","title":"Vụ PGS 'bán' hàng loạt bài nghiên cứu khoa học: 'Tôi rất áy náy'","description":"PGS.TS Đinh Công Hướng cho hay, ông cảm thấy rất áy náy vì đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng các nhà khoa học nói chung, cũng như đồng nghiệp Toán đã cân nhắc, tin tưởng giới thiệu ông vào Hội đồng ngành Toán, Quỹ Nafosted.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-pho-giao-su-ban-hang-loat-bai-nghien-cuu-toi-rat-ay-nay-2211095.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/vu-pgs-ban-hang-loat-bai-nghien-cuu-khoa-hoc-toi-rat-ay-nay-518.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T12:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211024","title":"Đại học kêu gọi doanh nghiệp hợp tác đầu tư, phát huy thế mạnh của nhà khoa học","description":"Đại học có nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng tư vấn để chuyển giao công nghệ. Trong khi doanh nghiệp có nhu cầu, do đó có thể hợp tác đầu tư để hai bên cùng có lợi.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-hoc-keu-goi-doanh-nghiep-hop-tac-dau-tu-phat-huy-the-manh-cua-nha-khoa-hoc-2211024.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/dai-hoc-keu-goi-doanh-nghiep-hop-tac-dau-tu-phat-huy-the-manh-cua-nha-khoa-hoc-1241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-04T23:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210875","title":"Trường ĐH Quy Nhơn lên tiếng việc PGS 'bán' hàng loạt bài nghiên cứu khoa học","description":"Công tác ở Trường ĐH Quy Nhơn nhưng khi công bố các nghiên cứu khoa học lại để tên Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủ Dầu Một, một phó giáo sư Toán học bị chỉ trích.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-quy-nhon-tieng-viec-pho-giao-su-ban-hang-loat-bai-bao-khoa-hoc-2210875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/363521349-7343056539060754-2591401376403010911-n-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-04T13:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219902","title":"Quảng Ninh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KHCN nâng cao chất lượng","description":"Xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep-ung-dung-khcn-nang-cao-chat-luong-2219902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/quang-ninh-tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep-ung-dung-khcn-nang-cao-chat-luong-1215.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208111","title":"Chiếm 0,2% dân số, tại sao người Do Thái 'ẵm' nhiều giải Nobel nhất thế giới?","description":"Cốt lõi truyền thống người Do Thái là sự tôn kính sâu sắc đối với việc học, với niềm tin “trí tuệ còn hơn cả sức mạnh cơ bắp”. Dân tộc này cũng cho rằng: “Để bảo vệ một đất nước, bạn cần một đội quân, nhưng để bảo vệ bản sắc, bạn cần một trường học”.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yeu-to-khien-nguoi-do-thai-am-giai-nobel-nhieu-nhat-the-gioi-2208111.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/chiem-02-dan-so-tai-sao-nguoi-do-thai-am-nhieu-giai-nobel-nhat-the-gioi-1299.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-29T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207627","title":"'Ai cũng có thể bình luận về giáo dục, giống như bình luận về bóng đá'","description":"Đây là một hiện trạng phổ biến trong những cuộc thảo luận về các vấn đề giáo dục, theo GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ai-cung-co-the-binh-luan-ve-giao-duc-giong-nhu-binh-luan-ve-bong-da-2207627.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/ai-cung-co-the-binh-luan-ve-giao-duc-giong-nhu-binh-luan-ve-bong-da-1152.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T17:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207602","title":"Sắp diễn ra Sự kiện kết nối công nghệ giáo dục 2023","description":"Các chuyên gia công nghệ và giải pháp trung tâm đào tạo sẽ chia sẻ các phương pháp tối ưu vận hành doanh nghiệp trước nguy cơ suy thoái kinh tế tại Sự kiện kết nối công nghệ giáo dục 2023 (ETC 2023) vào ngày 11/11.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sap-dien-ra-su-kien-ket-noi-cong-nghe-giao-duc-2023-2207602.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/27/sap-dien-ra-su-kien-ket-noi-cong-nghe-giao-duc-2023-1040.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-27T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205607","title":"Một số luận án tiến sĩ như báo cáo tổng kết năm vẫn được đề nghị cấp bằng","description":"Tên đề tài, phạm vi nghiên cứu và nội dung của một số luận án tiến sĩ đôi khi chỉ như một báo cáo tổng kết năm của ngành, đơn vị nhưng vẫn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị cấp bằng.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-so-luan-an-tien-si-nhu-bao-cao-tong-ket-nam-van-duoc-de-nghi-cap-bang-2205607.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/mot-so-luan-an-tien-si-nhu-bao-cao-tong-ket-nam-van-duoc-de-nghi-cap-bang-952.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-24T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205549","title":"Tỷ lệ trúng tuyển thấp, nảy sinh dễ dãi khi tuyển đầu vào đào tạo tiến sĩ","description":"Đó là nội dung được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội mới đây gửi các đại biểu Quốc hội.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ti-le-trung-tuyen-thap-hon-nhieu-so-chi-tieu-dao-tao-tien-si-2205549.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/ty-le-trung-tuyen-thap-nay-sinh-de-dai-khi-tuyen-dau-vao-dao-tao-tien-si-515.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-23T11:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204074","title":"89 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư","description":"642 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 theo đề xuất của hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Ngành Kinh tế có số lượng kỷ lục với 92 ứng viên giáo sư và phó giáo sư.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/642-ung-vien-duoc-de-nghi-cong-nhan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2023-2204074.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/giao-duc-dai-hoc-349.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T11:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219915","title":"Quảng Ninh tạo bệ phóng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo","description":"Quảng Ninh thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với những “bệ đỡ” giúp các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-tao-be-phong-thuc-day-khoi-nghiep-sang-tao-2219915.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/quang-ninh-tao-be-phong-thuc-day-khoi-nghiep-sang-tao-1243.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-10T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2198836","title":"Bình Định 'trải thảm' thu hút nhân tài ngành công nghệ cao","description":"Tỉnh Bình Định đang hướng đến môi trường làm việc công khai minh bạch, tốt cho sự phát triển của nhân tài, ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, CNTT và truyền thông, trí tuệ nhân tạo...","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-trai-tham-thu-hut-nhan-tai-nganh-cong-nghe-cao-2198836.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/6/binh-dinh-trai-tham-thu-hut-nhan-tai-nganh-cong-nghe-cao-1321.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-06T18:27:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

