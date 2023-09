Ma sơ Valak lần đầu xuất hiện trong bộ phim The Conjuring 2 (Ám ảnh kinh hoàng 2) ra mắt vào năm 2016, xoay quanh vụ án tâm linh trong phần phim dựa trên câu chuyện có thật về gia đình nhà Hodgson vào năm 1977. Tại Enfield, Anh Quốc, bà mẹ Peggy cùng bốn đứa con đã liên tục chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên. Valak là kẻ theo ám gia đình này, cuối cùng bị hai vợ chồng nhà ngoại cảm Warren tiêu diệt.

Bonnie Aarons trong tạo hình nhân vật Valak.

Nhờ sự thành công và ấn tượng của nhân vật ma sơ trong The Conjuring 2, bộ phim The Nun được sản xuất và phát hành vào năm 2018 được xem là tiền truyện, kể về nguồn gốc của nhân vật này. The Nun lấy bối cảnh một tu viện thuộc Romania năm 1952.

Sau vụ tự sát của một sơ trẻ, tòa thánh Vatican cử sơ Irene và thầy tu Burke đến điều tra với sự giúp đỡ của Frenchie. Dù đã đánh bại Valak - thủ phạm đứng sau những cái chết bí ẩn kia, Frenchie lại bị linh hồn ác quỷ xâm chiếm về sau được cặp vợ chồng ngoại cảm Warren giúp đỡ.

Diễn viên Bonnie Aarons

Trong The Nun II (Ác quỷ ma sơ 2), nhân vật này sẽ trở lại trong vai trò phản diện chính của phim với bối cảnh một tu viện tại Pháp vào những năm 1950 của thế kỷ trước, tiếp tục reo rắc nỗi sợ ám ảnh cho các nhân vật trong phim.

Bonnie Aarons tiếp tục vào vai diễn Valak biểu tượng trong sự nghiệp của mình. Dù Valak hầu như không có bất cứ lời thoại nào, biểu cảm ghê rợn mà nữ diễn viên Bonnie Aarons thể hiện dưới lớp hóa trang khiến nhân vật này trở nên ấn tượng và cũng vô cùng ám ảnh.

Vì giấu mặt sau lớp hóa trang đáng sợ nên ngoài đời nhiều người không nhận ra Bonnie Aarons chính là người mang đến thành công cho Valak. Dù đóng khá nhiều phim nhưng cô chỉ thực sự được biết đến nhờ nhân vật ác quỷ này. Vai ác quỷ ma sơ của Bonnie Aarons giống như biểu tượng của phim kinh dị.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Bonnie Aarons nói cô rất vui vì cuối cùng một phụ nữ cũng có thể thành công với dạng vai mà hầu như luôn bị thống trị bởi nam giới ở dòng phim này.

Nhân dịp Ác quỷ ma sơ 2 ra rạp Việt từ 8/9, CJ CGV Việt Nam dành tặng độc giả VietNamNet 1 số phần quà từ phim gồm: sổ, túi và dây đeo thẻ.

Email gửi về địa chỉ về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "The Nun II" kèm tên, địa chỉ, số điện thoại và món quà muốn nhận. Hạn chót nhận thư là hết ngày 14/9. BBT sẽ gửi thư thông báo cho độc giả nhận quà.