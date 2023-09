One Piece là tựa phim hot nhất trong những ngày gần đây khi hút 18,5 triệu lượt xem chỉ trong vòng 4 ngày sau khi phát hành. Loạt phim đã lọt vào bảng xếp hạng Top 10 của 93 quốc gia và giữ vị trí đầu bảng ở 46 nước. Riêng tại Việt Nam, One Piece đứng đầu trong bảng xếp hạng Top 10 phim được xem nhiều nhất từ 28/8-3/9.

Dựa trên bộ truyện tranh bán chạy nhất trong lịch sử Nhật Bản với hơn 500 triệu bản trên toàn cầu, phiên bản live-action từ câu chuyện đầy cảm hứng của Eiichiro Oda hiện nay có một trong những điểm khán giả cao nhất của Netflix.

Trên Rotten Tomatoes, One Piece có hơn 10.000 bài đánh giá chỉ sau vài ngày. Phim đạt điểm số 96% 'cà chua tươi' từ khán giả, 84% từ giới phê bình, trở thành series phim được khán giả chấm điểm cao nhất từ trước đến nay của Netflix. Ngay khi ra mắt, phim nhận cơn mưa lời khen từ khắp nơi trên thế giới.

Dựa trên tựa manga ăn khách nhất mọi thời đại của tác giả Eiichiro Oda, One Piece là một huyền thoại về chuyến phiêu lưu trên biển độc nhất vô nhị. Nhà thám hiểm trẻ tuổi Monkey D.Luffy luôn khao khát cuộc sống tự do từ khi còn nhỏ. Luffy xuất phát từ ngôi làng nhỏ, bắt đầu chuyến hành trình đầy hiểm nguy để chinh phục kho báu huyền thoại - One Piece, để trở thành Vua hải tặc mới.

Nhưng muốn chinh phục giải thưởng cuối cùng, Luffy phải tập hợp đoàn thủy thủ trong mơ trước khi lên tàu ra khơi, khám phá từng thước biển xanh rộng lớn, vượt qua Thủy quân lục chiến và đánh bại các đối thủ nguy hiểm trên mọi chặng đường.

Với sự tham gia của Iñaki Godoy trong vai Monkey D. Luffy, Mackenyu trong vai Roronoa Zoro, Emily Rudd trong vai Nami, Jacob Romero Gibson trong vai Usopp và Taz Skylar trong vai Sanji, One Piece hứa hẹn một cuộc phiêu lưu cướp biển chân thực nhất được tạo ra bởi sự hợp tác của Shueisha và sản xuất bởi Tomorrow Studios cùng Netflix.