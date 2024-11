Trong bộ ảnh, H'hen Niê xuất hiện ấn tượng như một chiến binh giữa không gian với thiết kế độc đáo mang hình ảnh đôi cánh nổi bật. Lấy cảm hứng từ vũ trụ bao la, NTK đã táo bạo kết hợp các chất liệu giả kim loại, kim loại mỏng và lông chim để tạo hiệu ứng bắt mắt. Đối lập với phần cánh sắc bén là những đường cắt thanh lịch trên áo vest phom đứng và tùng váy satin bóng - nét đặc trưng trong phong cách thiết kế của anh.

"Con người đã mơ ước chinh phục mặt trăng suốt hàng thế kỷ. Với Fly me to the moon, tôi muốn mang đến góc nhìn mới về khát vọng vượt thời gian này. Hình ảnh đại bàng bay qua cảnh quan mặt trăng tượng trưng cho sự tái sinh, sức mạnh và khát khao chinh phục không ngừng", NTK Hà Thanh Việt chia sẻ.





Show diễn sẽ giới thiệu 80 thiết kế, kết hợp giữa phong cách nghệ thuật và ready-to-wear. Nhà thiết kế 9X đã dành hai tháng để thực hiện bộ sưu tập, với việc xử lý đa dạng chất liệu từ linen, cotton, satin đến kim loại và vỏ cây.

Điểm nhấn độc đáo của show diễn là sàn catwalk hình tròn với mô hình mặt trăng ở trung tâm, cùng hiệu ứng ánh sáng mô phỏng bầu trời đêm. Concept này hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, đưa khán giả hòa mình vào không gian vũ trụ.

Việc chọn H'Hen Niê làm nàng thơ không chỉ đơn thuần là quyết định về mặt hình ảnh. Câu chuyện vượt lên số phận của cô - từ cô gái Ê-đê đến Top 5 Miss Universe 2018 - đồng điệu với thông điệp về khát vọng và vượt qua giới hạn mà bộ sưu tập muốn truyền tải.

Là một trong những nhà thiết kế trẻ nổi bật của làng mốt Việt, Hà Thanh Việt thành lập thương hiệu riêng năm 2022. Anh được biết đến với phong cách thiết kế thanh lịch, cổ điển và sang trọng dành cho phụ nữ. Fly me to the moon đánh dấu show diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của nhà thiết kế Bình Định.

Trong suốt 1 tháng qua, ngoài việc xuất hiện ở các sự kiện giải trí đình đám, H'Hen Niê đã có hành trình hoạt động cộng đồng xã hội đầy ý nghĩa, góp phần tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và hỗ trợ cộng đồng tại các địa phương, tỉnh thành.

H'Hen Niê đã tham gia chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ, theo lời mời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước. Bên cạnh đó, cô tham gia hoạt động trồng rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Bình Thuận, góp phần bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái. Cô cũng tham quan nhà máy Phong Phú và khảo sát quy trình xử lý nước thải tại Ninh Thuận, thuộc chương trình Green Up, với mục tiêu thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.

Ngoài các hoạt động bảo vệ môi trường, H'Hen Niê còn tham gia ghi hình chương trình Trường học không ma túy tại Đồng Nai, nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng về phòng chống ma túy. Cô cũng tham gia kỷ niệm 15 năm Quỹ Vừ A Dính và trao giải thưởng Vừ A Dính tại Hà Nội, hỗ trợ trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số trong các hoạt động học tập và phát triển.

H'Hen Niê tham gia đi bộ Bước chân gắn kết yêu thương tại Hà Nội, khánh thành và trao 2 thư viện thân thiện tại An Giang, đánh dấu sự hoàn thành của thư viện số 10 và số 11, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh vùng sâu, vùng xa.

Minh Nghĩa

Ảnh: NVCC