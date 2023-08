Chương trình The New Mentor 2023 vừa ra mắt và công bố người chiến thắng sẽ nhận 1 tỷ đồng cùng nhiều đặc quyền khác.

The New Mentor mong muốn tạo ra một môi trường “mentorship”. Không chỉ tìm kiếm người mẫu, quán quân phải có khả năng lãnh đạo, truyền lửa cho thế hệ tiếp theo, trở thành mentor trong tương lai. Ngoài quảng bá nhãn hàng, người chiến thắng còn phải quảng bá cho giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam kết hợp cùng thời trang.

Trước nhiều ý kiến cho rằng The New Mentor có format giống với The Face Vietnam, nhà sản xuất khẳng định không sao chép từ chương trình nào. Sân chơi nào cũng cần có mentor, các thử thách nghề nghiệp hay luật loại trừ thí sinh. Hoạt động chụp hình, quay quảng cáo, catwalk là điều cần có đối với nghề người mẫu, không phải là sáng tạo riêng.

Bốn vị trí super mentor mùa đầu tiên gồm: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế. Trước đó, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê từng ghi dấu ấn với vai trò HLV tại The Face Vietnam, Hương Giang từng là HLV Siêu mẫu Việt Nam.

Sau 7 năm trở lại với chương trình thực tế, Hồ Ngọc Hà mong muốn truyền tải kinh nghiệm, sự hiểu biết, giúp các thí sinh khẳng định vị thế bản thân và toả sáng. Ca sĩ cho biết sẽ loại ngay những thí sinh không đoàn kết và nỗ lực học hỏi.

Thấu hiểu có nhiều người mẫu hoạt động lâu năm nhưng chưa có định hướng, Thanh Hằng cho biết không đấu tranh để giành mọi thứ cho mình như trước mà sẽ chia sẻ, huấn luyện nhiều hơn cho đàn em.

Lan Khuê nhận lời mời tham gia chương trình vì có Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà. Trở lại sau thời gian dài, cô muốn thể hiện con người thật, để khán giả thấy Lan Khuê quá khứ và hiện tại khác nhau thế nào.

Chương trình hiện đã quay hình được hơn nửa chặng đường. Tại họp báo, Hương Giang “úp mở” chia sẻ về mối quan hệ giữa các mentor. Cô tiết lộ sẽ có nhiều sự cạnh tranh giữa 4 người, để giúp các thí sinh phát triển. Áp lực lớn nhất của Hương Giang là để khán giả hiểu giá trị của nghề người mẫu vì ở Việt Nam vì không được đánh giá cao bằng diễn viên, ca sĩ…

Cạnh tranh với Thanh Hằng, Hà Hồ tại chương trình, Lan Khuê và Hương Giang cho biết luôn tôn trọng các đàn chị, song vai trò của 4 người là ngang bằng nhau, ai cũng phải bảo vệ các thành viên của đội nên không nể nang, nhường nhịn. Hương Giang khẳng định sẽ đặt quyền lợi của các thí sinh lên đầu, đảm bảo tính công bằng của chương trình.

Nói về tin đồn cạch mặt giữa Hà Hồ và Hương Giang, Hà Hồ cho biết nếu về việc cá nhân, cô sẽ không lên tiếng, nhưng tranh cãi đòi công bằng cho những người thân thiết cô sẵn sàng. Hương Giang phủ nhận tin đồn cạch mặt Hà Hồ và cho biết cả 4 người đều đã lớn, tỉnh táo và trưởng thành. Song, tình cảm cá nhân giữa cô và đàn chị lại là chuyện riêng, cô khẳng định "bản thân vẫn vậy, còn về người khác thì không biết”.

Nhà sản xuất khẳng định chương trình chỉ tập trung vào chuyên môn, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, không dàn dựng những tình huống xung đột.

The New Mentor gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 hướng tới vẻ đẹp toàn diện từ bên trong, thí sinh sẽ thể hiện kỹ năng người mẫu, linh hoạt, biến hoá theo các lĩnh vực mới theo sự đòi hỏi của các nhãn hàng nhằm để các huấn luyện viên đánh giá lại nền tảng của mình.

Trong giai đoạn 2, thí sinh bắt đầu phát triển “mentorship”, đòi hỏi kỹ năng truyền cảm hứng, lãnh đạo để làm việc với đồng đội, đồng thời phải đưa ra quyết định ở các tình huống khó khăn, toả sáng ở khía cạnh cá nhân. Ở giai đoạn 3, chương trình sẽ lồng ghép những tình huống khó khăn để thử thách cảm xúc và giúp các thí sinh đối diện với áp lực khi ra quyết định, thể hiện bản lĩnh của mình.

Ngoài các super mentor còn có super judge (siêu giám khảo) gồm Lukkade Metinee, Sonia Couling, Cris Horwang và Nong Poy. Mỗi giai đoạn phát sóng sẽ có super judge khác nhau, đóng vai trò thành viên BGK để đảm bảo tính chuyên môn, khách quan. Ngoài ra, chương trình còn có BGK khách mời từ các nhãn hàng.

The New Mentor (Người mẫu toàn năng) dự kiến sẽ tổ chức 2 năm một lần. Chương trình gồm 9 tập thi và đêm chung kết. Tập 1 lên sóng 20h giờ 11/8.

