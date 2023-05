Tối 15/5, nhà sản xuất chương trình đào tạo người mẫu - The New Mentor chính thức công bố dàn huấn luyện viên bao gồm: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng và hoa hậu Hương Giang.

Ngay sau khi danh tính dàn huấn luyện viên được công bố, chương trình nhận về nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người mong đợi chương trình phát sóng, đón chờ những màn đấu trí, so tài của dàn huấn luyện viên.

Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang ngồi ghế nóng chương trình The new mentor.

Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang đều là những gương mặt quen thuộc tham gia những chương trình truyền thực tế trong vai trò huấn luyện viên như: The Face Vietnam, The Next Gentleman, Vietnam’s Next Top Model…

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường. Đây là nơi người mẫu phải đáp ứng những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp, chứng tỏ khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí.

Chương trình sẽ mang đến những thử thách mới với độ khó cao để các huấn luyện viên có thể truyền dạy các kỹ năng và khai thác được tiềm năng của thí sinh.

The New Mentor dự kiến phát sóng tháng 8/2023.