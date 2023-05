Sau gần 4 năm triển khai, lực lượng Công an xã chính quy đã khẳng định được bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực sự là những “lá chắn” vững chắc bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hiện nay, Công an tỉnh Hà Nam đã điều động, bố trí 512 cán bộ, chiến sỹ tại toàn bộ 89 xã, thị trấn. Do lực lượng Công an xã, thị trấn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nên việc triển khai một số mặt công tác có lúc, có thời điểm chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình tại cơ sở.

Công an xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Trần Minh Hải - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động Công an xã, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phân công 79 Phó Trưởng phòng và tương tương phối hợp Công an cấp huyện phụ trách Công an xã, thị trấn.

Theo đó, mỗi đồng chí Phó Trưởng phòng và tương tương phụ trách 1 hoặc 2 xã, thị trấn... Việc làm này nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các đồng chí Phó Trưởng phòng được rèn luyện, phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác... góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy ở cả 4 cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị”.

Công an xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ hoàn thành toàn bộ trụ sở mới của Công an cấp xã trên địa bàn. Từ đó, nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Hiện nay Công an tỉnh Hà Nam đã cấp 267 xe mô tô và 42 xe ô tô bán tải cho lực lượng Công an xã, thị trấn phục vụ công tác.

Công an xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khẳng định, việc nỗ lực xây dựng trụ sở Công an xã cũng như trang bị, cấp xe ô tô mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Qua đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, từng bước góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Với phương châm “Công an tìm đến dân, gần dân, hiểu dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lực lượng Công an xã, thị trấn đã giải quyết hiệu quả, bảo vệ an ninh trật tự, do đó tội phạm, vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin đối với chính quyền và là điểm tựa vững chắc cho quần chúng Nhân dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận, phối hợp xử lý, giải quyết 355 vụ vi phạm về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn; bắt giữ, xử lý 335 đối tượng.

Trong thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD có gắn chíp, với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, “dễ làm trước, khó làm sau”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, mời từng người, tất cả khung giờ” để thực hiện, tất cả vì Nhân dân phục vụ, lực lượng Công an xã, thị trấn đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch dữ liệu hồ sơ công dân trên hệ thống, đảm bảo luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Lực lượng Công an xã Liêm Phong phối hợp cấp CCCD gắn chíp cho người dân trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã đã thành lập hàng trăm nhóm trên các nền tảng xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiện tích của Đề án 06 mang lại; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tranh thủ ngày nghỉ, ngày lễ, thành lập các tổ công tác cố định và lưu động phối hợp đến từng thôn, xóm, từng nhà dân triển khai cấp CCCD gắn chíp và hướng dẫn, cài đặt tài khoản định danh điện tử qua phần mềm VneID cho người dân...

Công an xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm đến tận nhà cài đặt tài khoản định danh điện tử qua phần mềm VneID cho Nhân dân.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện. Đặc biệt, Hà Nam có 2 xã về đích đầu tiên trong cả nước “phủ kín” cấp CCCD gắn chíp cho Nhân dân, được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, gửi thư khen.