Hà Nội báo cáo Chính phủ vụ chồng lấn hơn 3.000m2 đất vàng làm dự án

Ngày 5/7/2022, UBND TP Hà Nội có văn bản số 2131 gửi Văn phòng Chính phủ (VPCP); Ban Dân nguyện UBTV Quốc hội (Ban Dân nguyện); ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng ban Ban Dân nguyện về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Lan Phương, kiến nghị của Công ty Lilaha liên quan đến khu đất dự án tại ô D3-HH12 (thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy).

Báo cáo cho biết, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản số 4041 ngày 17/6/2021 của VPCP; văn bản số 146/BDN ngày 9/6/2021 của Ban Dân nguyện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; văn bản số 2810 ngày 6/5/2022 của VPCP gửi kèm văn bản số 69 của Công ty Lilaha; Đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Lan Phương liên quan đến khu đất hơn 3.000m2 nằm trong dự án.

3.000m2 đất vàng chồng lấn trong dự án bất động sản ở Hà Nội

Ngày 10/9/2010, TP Hà Nội chấp thuận địa điểm cho công ty Cổ phần đầu tư Lilaha (Cty Lilaha) nghiên cứu, lập dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại khu đất khoảng 8.600m2 (khu Máy Cày, phường Xuân La) theo phương thức doanh nghiệp tự thoả thuận với người sử dụng đất trong phạm vi dự án.

Trong quá trình Cty Lilaha triển khai thủ tục dự án, bà Nguyễn Thị Lan Phương đã có đơn tố cáo bà Lưu Hoàng Lan (nguyên cán bộ quân đội của Công ty Sông Hồng, Tổng Cty than Đông Bắc – Bộ Quốc phòng; nguyên chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Lilaha) và ông Nguyễn Hữu Hạnh (cán bộ quân đội Học viện Quốc phòng) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hơn 3.000m2 đất nằm trong dự án của bà Lan Phương.

Đến nay, dự án tại khu đất trên chưa được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư.

Báo cáo đã tổng hợp lại quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đơn thư tố cáo của bà Nguyễn Thị Lan Phương, gồm: Công an TP; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch Đầu tư; Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng); các văn bản của UBND TP Hà Nội liên quan đến vụ việc; Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Cơ quan cảnh sát điều tra và Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội…

Vụ việc sau đó được chuyển sang TAND quận Đống Đa giải quyết. Ngày 20/1/2022, TAND quận Đống Đa tuyên Bản án số 14/2022 tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu giữa bà Phương và ông Tống Văn Chiến; thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp của bà Phương; chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Bản án đã không bị kháng cáo, kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 21/02/2022, bà Phương tiếp tục đề nghị UBND TP và các cơ quan thuộc Thành phố tiếp tục tạm dừng mọi thủ tục, giấy tờ cấp chủ trương đầu tư để thực hiện dự án của Công ty Lilaha.

UBND TP Hà Nội nêu trong báo cáo: khu đất dự án khoảng 8.600m2 trong đó có khoảng 3.013m2 còn tồn tại tranh chấp rất phức tạp. UBND TP đã có văn bản giao Sở TN-MT chủ trì cùng các đơn vị liên quan, trên cơ sở các nội dung đã được các cơ quan chức năng, tòa án xem xét giải quyết, thực hiện rà soát lại toàn bộ việc mua bán chuyển nhượng liên quan khu đất dự án; báo cáo đề xuất UBND TP về việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, pháp luật liên quan.

Trước đó, ngày 16/5/2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng có văn bản chỉ đạo các Sở ngành kiểm tra, xử lý thông tin Báo VietNamnet phản ánh liên quan đến dự án chồng lấn 3.013m2 đất vàng thuộc sở hữu của cá nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.