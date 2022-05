Hà Nội cấm mang chó mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ Gươm

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hơn nữa giá trị của điểm đến Hà Nội.

Quy chế nêu rõ, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa, có trang phục lịch sự; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội; không dừng, đỗ các phương tiện giao thông trước các điểm chốt ra vào của không gian đi bộ; không tuyên truyền các nội dung trái pháp luật.

Hà Nội cấm mang vật nuôi vào phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Người tham gia không gian đi bộ không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch; không bơi lội, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ Hoàn Kiếm; không thực hiện hành vi dẫm, nằm lên thảm cỏ, ghế ngồi; ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, chặt hạ, hủy hoại cây xanh...

Ngoài ra, không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cần thực hiện các quy định về văn minh thương mại như: Giao tiếp với khách hàng lịch sự, hòa nhã; không tranh giành lôi kéo, ép giá đối với khách hàng; có bảng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sử dụng biển hiệu đúng quy định.

Ngoài ra các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thời gian hoạt động của không gian đi bộ phải kê khai, đăng ký kinh doanh, chỉ được phép kinh doanh các mặt hàng phù hợp với quy hoạch theo phương án tổ chức hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch được thành phố Hà Nội phê duyệt; kinh doanh đúng giờ; không bày hàng hóa, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện giao thông phải được cấp phép, không thu phí trông giữ xe quá giá quy định tại các tuyến phố phụ cận với các tuyến phố trong không gian đi bộ...

Hương Quỳnh