Cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam I được xem là trận đấu hấp dẫn nhất của lượt đấu đầu tiên giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022. Đây cũng là hai đối thủ cạnh tranh cúp vô địch ở giải đấu năm nay.

Với lực lượng trẻ trung và đang vào độ chín trong sự nghiệp, Hà Nội I là đội bóng chơi tốt hơn so với Phong Phú Hà Nam I trong quãng thời gian đầu tiên của hiệp 1.

Phút 27, Phạm Hải Yến mở tỷ số trận đấu bằng tình huống dứt điểm ấn tượng. 1-0 cũng là kết quả của hiệp 1.

Hà Nội 1 có trận thắng thuyết phục

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng kịch bản của hiệp 1 được lặp lại khi Phạm Hải Yến tiếp tục toả sáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Hà Nội I. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ba điểm giúp Hà Nội I tạm xếp nhì bảng, bằng điểm nhưng kém về chỉ số phụ so với Than KSVN.

Ở trận đấu trước đó, Than KSVN không mấy khó khăn để giành 3 điểm trước TP.HCM II trong ngày ra quân của mình. Ngay ở phút 15, tham vọng của đội bóng vùng mỏ sớm được cụ thể hoá bằng bàn thắng đẹp mắt của Trần Thị Thu Xuân.

Than KSVN thắng trận ra quân

Bước sang hiệp 2, Than KSVN tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức tấn công về phía khung thành của TP.HCM II. Phút 63, tiền vệ tấn công Nguyễn Thị Vạn nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Than KSVN. Bốn phút sau, đến lượt Dương Thị Vân dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Trúc Hương lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Than KSVN.