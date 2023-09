Sau khi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động để triển khai, trong đó, tập trung thực hiện 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội; 6 vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành; 118 nhiệm vụ cụ thể giao các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển năm 2023.

Trong tháng 8, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,18 triệu lượt khách, tăng 23,1% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 16,9 triệu lượt khách, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61.600 tỷ đồng, tăng 63,1% với cùng kỳ năm trước. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 61,4%, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Du lịch phục hồi mạnh một mặt là do sau dịch COVID-19, cùng với các chính sách của Trung ương, Thành phố đã kịp thời kích cầu du lịch, đưa ra một số sản phẩm du lịch mới như: Mở rộng và thúc đẩy hoạt động các tuyến phố đi bộ (Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm; Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ; Phố đi bộ Hồ Thuyền Quang, Trần Nhân Tông thuộc Hai Bà Trưng; Phố đi bộ quanh Thành cổ, thị xã Sơn Tây; Phố đi bộ Đảo Ngọc, Ngũ Xã, quận Ba Đình; phố đi bộ, phố đêm Ocean Pack, huyện Gia Lâm); tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour... nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới.

