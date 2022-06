Chiều 20/6, Tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Nguyễn Hoàng – Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm).

Sau gần 30 phút kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng loạt trường hợp đã sử dụng rượu bia vẫn lái xe. Nhiều lái xe vi phạm cao hơn mức tối đa được quy định tại Nghị định 100.

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm)

Nhiều người vi phạm thấy lực lượng CSGT đã bỏ chạy và cầu cứu "người thân"

Lái xe Nguyễn Tuấn L. điều khiển xe máy mang biển số 29E2- 527.XX bị tổ công tác dừng kiểm tra, phát hiện vi phạm ở mức 0,448 mg/L khí thở.

Tương tự, lái xe L., anh Đỗ Duy Q. điều khiển xe máy mang biển số 29G1- 876.XX cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,472 mg/L khí thở.

Cá biệt, anh Nguyễn Đức H. điều khiển xe máy mang BKS 98Y5- 57XX, cao vượt quá mức tối đa quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP ở mức 0,489 mg/L khí thở.

Các trường hợp vi phạm cho biết, do thời tiết nắng nóng nên đi uống bia để giải nhiệt nhưng không ngờ vi phạm ở mức cao như vậy.

Tổ công tác phát hiện hàng loạt người vi phạm

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm, đối với hành vi phạm điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Cán bộ, Đội CSGT số 6 cho biết, ngoài bị xử phạt hành chính như thông thường, các trường hợp người vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công nhân, viên chức, Đảng viên còn bị đơn vị thông báo lỗi vi phạm về cơ quan nơi người đó làm việc.

Ngoài bị xử phạt, tước giấy phép lái xe các trường hợp vi phạm còn bị tạm giữ xe 7 ngày

Trước đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông kéo dài 3 tháng (20/6 – 20/9).

Trong đó, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, xe chở quá tải… sẽ bị tập trung kiểm tra.

Đình Hiếu