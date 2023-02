Hà Nội: Người phụ nữ bị chồng đuổi, 3 mẹ con ở nhờ công an phường

Tài khoản Facebook A.T đã đăng tải câu chuyện mình và 2 con bị gia đình nhà chồng (ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đuổi khỏi nhà. Nội dung này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước hành động kể trên.

UBND phường Tây Mỗ cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc trên. Tổ hòa giải của UBND phường đã có nhiều lần hòa giải, làm việc với gia đình chị A.T.

Chị A.T. đăng tải những thông tin "cầu cứu" gây xôn xao dư luận. (Ảnh: chụp màn hình)

Được biết, giữa chị A.T. và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa án ly hôn. "Đến cuối năm 2022 đã có bản án tòa sơ thẩm nhưng chị A.T. kháng cáo, hiện các hồ sơ đang được tòa thành phố phúc thẩm", UBND phường Tây Mỗ cho biết.

Hình ảnh chị A.T bị đuổi ra khỏi nhà được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook nhân vật

Chị A.T cho biết mình và hai con đã tá túc ở đồn công an vào đêm 18/2.

Theo UBND phường Tây Mỗ, mẹ chồng chị A.T là bà N.T.H đã gửi đơn đến chính quyền địa phương, trong đơn nêu rõ 10 lý do không cho phép chị A.T tiếp tục ở trong nhà.

Trong đơn bà H. cho biết, sau khi ly hôn, chị T. có xin ở lại. Bà H. yêu cầu một mình chị ra khỏi nhà, còn các cháu hoàn toàn có thể ở lại. "Một lần nữa tôi đề nghị chị T. không được lôi các cháu vào việc của người lớn và lấy cớ các cháu để vu khống gia đình tôi", bà H. nêu trong đơn.

Đơn của mẹ chồng chị A.T gửi tới chính quyền địa phương.

Chiều ngày 20/2, chị A.T cho biết, tâm lý của chị vẫn chưa thể ổn định sau sự việc ngày hôm đó. Hiện tại, chị cùng 2 con đang ở nhà người quen.

"Gặp tôi, các cháu thương mẹ nên khóc và động viên rất nhiều. Các cháu nói với tôi: "Con sẽ theo và ở với mẹ, dù có khó, khổ đến thế nào". Nhìn hai đứa con lúc đó tinh thần rất kém, xót xa lắm. Tôi đã xin phép nhà trường cho các cháu nghỉ học vài ngày để tâm lý hoàn toàn ổn định", chị T. nói.

Cũng theo chị T., sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình chị trong Đồng Tháp rất hoang mang, liên tục gọi điện hỏi thăm và động viên.

Chính quyền địa phương và Công an phường Tây Mỗ đã làm việc với phía gia đình nhà chồng của chị A.T.

"Tôi thân gái một mình từ Đồng Tháp ra Hà Nội lấy chồng đã được hơn 17 năm, có với chồng 2 con 1 trai, 1 gái, tưởng đâu cuộc sống đến nay sẽ yên ổn, đầm ấm thì cuối cùng giờ này 3 mẹ con rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, chẳng nơi dung thân, phải tá túc tại đồn Công an phường Tây Mỗ vào đêm 18/2.

Hôm nay, khi lên UBND phường, các cán bộ cũng động viên và đề cập đến vấn đề hỗ trợ chỗ ăn ngủ, nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi từ chối vì mong muốn của tôi là được quay về để có một nơi ổn định, ở thật tốt cùng các con", chị T. nói.

Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ vụ việc ồn ào nêu trên và sớm có thông tin cụ thể.