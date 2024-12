Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo báo cáo, tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn Hà Nội có 33 điểm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Đến hết tháng 11, ngành giao thông Hà Nội đã xử lý được 13/33 điểm, còn lại 20 điểm.

Sở GTVT Hà Nội nhận định, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, nhiều tuyến đường, nút giao thông ở Thủ đô có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, có nguy cơ ùn tắc giao thông nhất là vào giờ cao điểm.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố phát sinh thêm 16 điểm, tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông nâng tổng số lên 36 điểm, tuyến đường ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

Cụ thể, 5 điểm ùn tắc gồm nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung; khu vực đảo xuyến trên đường Cương Kiên; trên đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ); ngã tư Trần Phú - Thanh Bình - Phùng Hưng (cầu Trắng); ngã tư Phùng Hưng - Cầu Bươu - đường 19/5 (cầu Đen).

Dọc tuyến đường Vành đai 3 của Hà Nội, còn nhiều điểm ùn tắc giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

11 trục tuyến đường ùn tắc gồm đường trục Nguyễn Trãi - Trần Phú (quận Hà Đông, Thanh Xuân); trục đường Láng (đoạn từ ngã tư Sở đến Cầu Giấy; đường Vành đai 3 trên cao, dưới thấp (đặc biệt là tại các lối lên, xuống); đường Tam Trinh; đường Lĩnh Nam; trục đường Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng; trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu; đường Hoàng Hoa Thám; đường Giải Phóng; đường đê Nguyễn Khoái (đoạn từ Trần Khát Chân đến cầu Vĩnh Tuy); đường 70 (đoạn Phúc La đến cầu Tó); trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương; trục đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận (QL5 cũ).

Về nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, theo Sở GTVT Hà Nội do hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch; Hệ thống cầu vượt sông Hồng, sông Đuống kết nối khu vực 2 bên sông còn thiếu.

Danh mục các dự án đầu tư chưa đáp ứng được tiến độ theo dự kiến quy hoạch, một số đoạn, tuyến đường chưa được đầu tư hoàn chỉnh dẫn đến thắt nút cổ chai, chưa kết nối gây ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Tốc độ gia tăng phương tiện giao thông cá nhân khoảng 4% - 5% mỗi năm, cao gấp hơn 10 lần tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (khoảng 0,35%/năm), làm cho mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường, nút giao thông rất lớn.

Do mật độ giao thông lớn vào khung giờ cao điểm dẫn đến lưu lượng phương tiện thực tế trên nhiều tuyến đường, nút giao vượt quá lưu lượng thiết kế của các tuyến đường, cầu. Điển hình như đường Nguyễn Trãi, lưu lượng gấp 2,5-3,2 lần so với thiết kế; đường Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển gấp 4,3-4,9 lần so với thiết kế; đường Lê Văn Lương gấp 2,7-3,3 lần so với thiết kế…

Ngoài ra, theo đánh giá của Sở GTVT Hà Nội, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân khi tham gia giao thông chưa cao, không tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn.