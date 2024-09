Bão số 4 đã đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị lúc đầu giờ chiều nay (19/9), rồi suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo những giờ tới (tính từ 15h), áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần khi vào sâu đất liền.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo, hoàn lưu bão số 4 vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong bản tin 15h30 chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và hôm nay (19/9), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 15h có nơi trên 200mm như: Mai Hóa (Quảng Bình) 222.8mm, Tà Long (Quảng Trị) 363.6mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 321.3mm,…

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai (20/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 20/9, mưa lớn giảm dần.

Hoàn lưu trước bão gây mưa lớn cho Đà Nẵng sáng 18/9. Ảnh: Hồ Giáp

Từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ ngày 21/9, mưa lớn giảm dần.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm nay, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn (>100mm/6 giờ) ở khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Trị trong chiều và đêm nay.

73 xã nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Đồng thời, trong bản tin chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Đáng lưu ý, trên bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, khu vực này có màu “tím ngắt”, là màu biểu thị cấp độ cảnh báo ở mức rất cao.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao nhiều địa phương miền Trung. Nguồn: luquetsatlo.nchmf.gov.vn

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Riêng TP Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế: Cấp 2.

Có 73 xã ở miền Trung và Tây Nguyên đang được cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

73 xã nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới (tính từ 14h40)

Trước đó, trưa cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh, cùng với sự di chuyển của hoàn lưu bão sau khi đi vào đất liền sẽ gây mưa lớn diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt khu vực phía Bắc Thừa Thiên Huế đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh,...".

Đặc biệt, lượng mưa lớn tập trung thời gian ngắn, nguy cơ rất lớn xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Tây.