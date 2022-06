Hai cán bộ bị khởi tố vì lập khống 54 hồ sơ nghiệm thu công trình thủy lợi

Ngày 9/6, thông tin từ Công an Nghệ An cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát đồng cấp tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người thuộc Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Bắc Nghệ An để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm Trần Hữu Đạt - cán bộ Phòng Kỹ thuật công trình (SN 1980), trú tại xã Lăng Thành và Bùi Thị Lường - Phó phòng Kỹ thuật công trình (SN 1977).

Bị can Bùi Thị Lương và Trần Hữu Đạt - Ảnh Công an Nghệ An

Trước đó, ngày 15/11/2021, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, đơn vị này tiếp tục xác hai bị can Trần Hữu Đạt và Bùi Thị Lường có hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ ngày 1/11/2017 - 27/6/2019, với vai trò cán bộ Phòng Kỹ thuật, bị can Trần Hữu Đạt đã không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện công trình, không tham gia nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào 28 hồ sơ sửa chữa và nạo vét do Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thực hiện. Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 900 triệu đồng.

Bị can Bùi Thị Lường, Phó phòng Kỹ thuật công trình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1/7/2019 đến hết 2019, không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện công trình, không tham gia nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào 26 hồ sơ sửa chữa và nạo vét do Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thực hiện. Gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền gần 900 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đang tiếp tục hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hòa Bình