Hai chị em song sinh bất ngờ tìm thấy nhau nhờ làm căn cước công dân sau 47 năm

Ngày 19/5, Đại tá Võ Văn Thạnh - Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, qua xử lý hồ sơ làm CCCD, đơn vị đã phát hiện trường hợp công dân là chị em sinh đôi với một công dân khác đã bị thất lạc sau 47 năm.

Chị em sinh đôi Mai Thị Bền (bên trái) và Đỗ Thị C. Ảnh: Thành Long

Theo đó, trường hợp nói trên là bà Mai Thị Bền (SN 1960, ở thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) có sự trùng ảnh mặt với bà Đỗ Thị C. (ở thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên).

Theo Đại tá Thạnh, gốc của bà Bền (người em) là ở tỉnh Phú Yên, tuy nhiên sau năm 1975 thì hai người này bị thất lạc. Bà Bền sau đó ra tới Hoài Châu Bắc thì được vợ chồng một người dân ở địa phương nhận làm con nuôi.

“Qua làm CCCD, khi chụp hình thì máy không nạp, tại hai người giống quá. Qua tìm hiểu ở trong Phú Yên cũng có một người giống như vậy. Cũng qua quá trình tìm hiểu, trao đổi thì biết hai người đó là chị em ruột”, Đại tá Thạnh cho hay.

Công an thị xã Hoài Nhơn cũng đã trao đổi với bà Mai Thị Bền và bà Đỗ Thị C. cả hai đều bày tỏ sự xúc động, phấn khởi vì có cơ hội được gặp lại nhau, đoàn tụ gia đình sau 47 năm xa cách.

Theo Tiền phong