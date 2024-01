Chiều 11/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa nhắc nhở 2 công dân B.C.T. (SN 1975) và D.V.Đ. (SN 1979) cùng ở tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có hành vi “Đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Cơ quan công an làm việc với anh D.V.Đ. Ảnh Công an Bắc Kạn

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện tài khoản Facebook của B.C.T. có chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng công an xã bán chuyên trách đang hỗ trợ điều tiết giao thông trên tuyến đường nông thôn (không rõ địa điểm) kèm dòng trạng thái có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Tại phần bình luận của đoạn clip được chia sẻ, D.V.Đ. sử dụng tài khoản Facebook của mình để bình luận với những từ ngữ xúc phạm.

Ngày 5/1/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Ba Bể mời B.C.T. và D.V.Đ. đến cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, T. và Đ. thừa nhận hành vi trên. Nguyên nhân được xác định là do bản thân không kiềm chế được cảm xúc nên đã đăng tải, chia sẻ, bình luận nhằm mục đích thăm dò ý kiến dư luận, giải tỏa bức xúc của cá nhân. Cả 2 đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hành vi của T. và Đ. đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cơ quan công an chỉ nhắc nhở, giáo dục, răn đe mang tính chất cảnh tỉnh và yêu cầu cam kết không tái phạm, chấp hành tốt quy định của Luật An ninh mạng.

Từ vụ việc nêu trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo, để tránh vi phạm pháp luật, mỗi người cần nâng cao ý thức, kiểm tra, xác minh thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.