Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, TAND Hà Nội đưa các bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990, cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Đan Phượng), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở Cầu Giấy), Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Lê Đức Lợi (SN 1983, ở Cầu Giấy), Mai Thị Khanh (SN 1969, ở Nam Từ Liêm) ra xét xử tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo cáo buộc, khoảng năm 2011, bị cáo Hoan lập tài khoản Facebook tên "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính. Người này cùng vợ là bị cáo Thơm bàn bạc, thống nhất cho các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay tiền để thu lãi cao.

Trước khi cho vay, bị cáo Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ vay tiền xem có đủ điều kiện vay không. Việc kiểm tra thông qua xác minh tại các đơn vị nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ đi vay tiền và dựa trên thông tin của giấy tờ mà người vay đặt cho Hoan.

Nếu đảm bảo đủ điều kiện vay, bị cáo Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch. Còn bị cáo Hoan không trực tiếp đứng ra giao dịch vì sợ gặp phải người quen, làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp.

Vợ chồng cựu cán bộ công an cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày; người vay phải đóng lãi 10 ngày/lần thông qua tài khoản ngân hàng của bị cáo Hoan hoặc đưa trực tiếp cho bị cáo Thơm.

Bị cáo Hoan áp đặt điều kiện vay là cán bộ, chiến sĩ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an. Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, bị cáo Hoan và Thơm đã cho người vay viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.

Khi giao tiền, bà Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.

Năm 2017, bị cáo Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành “làm ăn chung”. Bị cáo Thành không đồng ý chung vốn với bị cáo Hoan nhưng thống nhất khi nào bị cáo Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2016- 11/2018, Hoàng Văn Hoan và Quách Thị Thơm đã cho 52 người là cán bộ chiến sĩ công an vay hơn 3,1 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của vợ chồng cựu cán bộ công an bị xác định là hơn 926 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian từ 8/2016- 2/2018, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, đề qua điện thoại di động của Thành. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.

Nhóm bị cáo còn lại bị xác định là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.

Tại phiên tòa, các bị cáo cho rằng mình bị truy tố oan, bị ép cung. Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng được đưa ra xét xử, trả hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Lần này, sau 2 ngày xét xử, HĐXX cho rằng, quá trình xét hỏi tại phiên tòa thấy cần xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại tòa. Do vậy, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.