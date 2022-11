Mới đây, nữ diễn viên Denise Richards viết trên Instagram: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người đã liên hệ với tôi và Aaron trong thời gian này, tình yêu và sự ủng hộ từ tất cả các bạn quá tuyệt vời. Chúng tôi biết ơn mọi người rất nhiều".

Nhiều người hâm mộ và bạn bè của Richards đã vào phần bình luận để mừng là cả hai đều an toàn.

Vợ chồng Denise Richards và Aaron Phypers

Trước đó, ngày 15/11 tại Los Angeles, cặp vợ chồng Denise và Aaron đang lái xe đến Popsicle Studio LA trên chiếc Shelby màu xám. Phypers gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí của phim trường khiến một người đàn ông lái xe phía sau bực bội và bắt đầu quát tháo. Người lái xe sau đó đã đâm vào phía sau và bắn thủng đuôi xe của cặp đôi.

Mặc dù không bị tổn hại về thể chất, nhưng theo TMZ, Richards đã “mất bình tĩnh” và khóc khi xuất hiện tại trường quay bộ phim Angels Fallen: Warriors of Peace.

Chiếc xe của họ bị bắn thủng phía sau.

Ngôi sao “Starship Troopers” sau đó đã chia sẻ: “Những gì tôi đã trải qua ngày hôm đó với chồng tôi là tình huống đáng sợ nhất mà tôi từng gặp phải".

Denise Richards sinh năm 1971, là diễn viên, cựu người mẫu Mỹ. Cô ghi dấu với nhiều vai diễn trong Starship Troopers, Wild Things và The world is not enough. Năm 2018, cô và Aaron Phypers về chung một nhà.

Trí Hiệp