Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ khi cùng lúc hai ngôi sao xuất hiện trong loạt ảnh được thực hiện tại Di tích Nhà tù Hoà Lò và vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng các nhân viên ở đây. Lịch trình của Matthew McConaughey, Woody Harrelson được giữ kín nên việc họ có mặt tại di tích lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội trong chuyến đi của mình làm fan vô cùng hào hứng.

Hai diễn viên lừng danh Hollywood ăn mặc đơn giản với quần short, áo pull và đi dép như những người bình thường. Họ hoà vào đoàn du khách nước ngoài, chăm chú lắng nghe các hướng dẫn viên ở khu di tích trình bày và tìm hiểu các thông tin lịch sử về địa điểm nổi tiếng này.

Matthew McConaughey không xa lạ với các khán giả hâm mộ điện ảnh. Anh từng thắng Oscar năm 2014 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Dallas Buyers Club (2013). Tài tử cũng được đề cử giải Emmy cùng năm cho Nam diễn viên xuất sắc nhất và Series phim chính kịch hay nhất nhờ True Detective, phim cũng có sự góp mặt của Woody Harrelson.

Nam diễn viên sinh năm 1969 từng được tạp chí PEOPLE chọn là Người đàn ông gợi tình nhất hành tinh 2005, được Time đưa vào top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014.

Woody Harrelson cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua rất nhiều bộ phim đình đám như: Zombieland, No Country for Old Men, Venom, Now You See Me và gần nhất là phim Triangle Of Sadness (Đáy thượng lưu) - tác phẩm giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2022...